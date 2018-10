XVI jornadas de montaña de Artarrai

El colectivo local de montaña Artarrai ha preparado un extenso programa de actividades para la nueva edición de las Jornadas Deportivo-Culturales de la localidad y los eventos organizados tendrán lugar del 9 al 28 de octubre.

Las jornadas se inician hoy martes con el conocido alpinista Alex Txikon, quien compartirá su experiencia en la primera expedición invernal al Everest sin oxígeno artificial. La cita será a las 19.00 horas en Lobiano Kultur Gunea, y la entrada es libre hasta completar el aforo.

El jueves 18 de octubre se emitirá el documental Kilian Jornet: Path to Everest. Esta cinta muestra la trayectoria vital de Kilian Jornet, el alpinista que ha intentado durante cinco años establecer nuevas marcas de velocidad en diferentes montañas del mundo, recorriendo desde su infancia hasta la consecución de su proyecto 'Summits of My Life'. El filme no solo muestra el recorrido profesional de Kilian, sino también descubre su lado más íntimo con sus miedos e ilusiones. La película se emitirá a partir de las 20.30 en el Ermua Antzokia, dentro de la sesión habitual de cineclub semanal.

Las Jornadas incluyen salidas a la montaña y actividades deportivas para todas las edades. Así, durante el puente de octubre, del 12 al 14, se realizará una salida a los Picos de Europa. La siguiente excursión será el 20 de octubre, sábado, y se recorrerá el camino entre Saint Jean de Pied de Port y Roncesvalles. El 27 de octubre, por su parte, los más pequeños podrán disfrutar del rocódromo infantil que se instalará en la plaza Cardenal Orbe de 17.00 a 20.00 horas. Y, para finalizar las Jornadas, el domingo 28 se realizará una marcha cicloturista por Ermua y Elgeta.

Para poder participar en cualquiera de estas actividades, hay que inscribirse en el local de Artarrai (segunda planta del edificio Teresa Murga) los jueves de 19.30 a 20.30 horas.