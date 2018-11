Itziar celebra el día de Todos los Santos con su tradicional feria Los animales que se mostraron en la feria dejaron estampas muy divertidas y las máquinas agrícolas atrajeron a mucha gente interesada. La zona de ganado fue la que más gente congrego ANDER SALEGI DEBA. Viernes, 2 noviembre 2018, 00:54

El 1 de noviembre, día de todos los Santos, el polígono industrial de Itziar cambia el constante trafico de camiones y el ruido de las maquinas por el ambiente de feria. Ayer se celebró la 25 edición de la Itziarko Peria. Las personas que se acercaron ayer a Itziar pudieron ver centenares de cabezas de ganado, comprar productos de alimentación, etcétera.

Los cementerios no fueron los únicos lugares que recibieron gente ayer, el polígono industrial de Itziar recibió la visita de muchas personas, no tanto como en años anteriores. La feria abrió sus puertas a las 9.00 y cerró a las 14.00 horas pasadas. El cielo cubierto, provocó que muchas personas no se decantaran por acercarse a la feria a primera hora, pero a medida que transcurría la jornada, la gente se fue animando y al mediodía se llenó el polígono.

Los propios vecinos de Itziar fueron los encargados de colocarse en los cruces para controlar el tráfico. Este año se volvió a contar con el servicio de autobús lanzadera desde el aparcamiento del Txitxarro, y un año más la respuesta fue positiva. Muchos vecinos del municipio debarra eligieron la opción de subir andando para evitar problemas de aparcamiento.

La zona de ganado fue el lugar donde más gente se congregó, pero no fue el único ya que el visitante tuvo la oportunidad de pasear por los cerca de 200 puestos que se colocaron para la ocasión. En la zona de ganado, se pudieron ver desde animales autóctonos (vacas, cerdos, ovejas, aves, etc.) hasta del extranjero. Un año más el caserío Indate Berri trajo una muestra de animales fuera de lo común. Desde carneros con cuatro cuernos hasta vacas de las tierras altas de Escocia.

Otro de los lugares que no pasa desapercibido para los mayores, ni para los más pequeños, es la zona de la maquinaria agrícola. Los más pequeños aprovecharon para subirse a los grandes vehículos, bajo la vigilancia de los padres. Todo aquel que va a una feria no vuelve a casa sin un pastel vasco, rosquillas, queso, miel u otro producto de alimentación. A la hora de comer se formaron grandes colas en los diferentes puestos de talos que se colocaron a lo largo del recinto ferial.