Insatisfacción por las pocas capturas de sardina El puerto no celebra fiesta al estar previsto que se descarguen especies A.E. ONDARROA. Viernes, 12 octubre 2018, 00:12

Los arrantzales no están obteniendo unas buenas capturas de sardina, en las que habían depositado todas sus esperanzas, tras el prematuro cierre de la pesquería de bonito. Ayer se descargaron 6.000 kilos de sardina que dieron un precio medio de 1,15 euros. El puerto de Ondarroa trabajará hoy con total normalidad, al estar prevista la descarga de especies. El cierre de la pesca de bonito sitúa a la flota de bajura frente a un escenario complicado, en donde sólo cabe pescar chicharro y sardina, aunque también han podido localizar macarel y xarda. No obstante, las capturas en abundancia de sardina, que era lo que buscaban, no han podido ser localizadas.

El cierre de la pesquería de atún blanco-bonito del norte el pasado 23 de agosto ha privado a la flota de bajura de dos meses de actividad rentable en aguas del Golfo de Bizkaia. Con las pesca de bonito, atún rojo y anchoa cerradas por haberse cubierto la cuota de 2018 y con la sardina de la plataforma continental francesa aún sin aparecer, el abanico de opciones para mantener la actividad pesquera resulta realmente exiguo.

El pasado año, los puertos vascos registraron la entrada de 7 millones de kilos de sardina con un valor en primera venta superior a los 5,3 millones de euros. No obstante han existido años con 15 millones de kilos cuyo valor en primera venta alcanzó los 11,3 millones de euros, superando los 10 millones contabilizados durante la campaña de bonito. «Si la sardina responde es una buena manera de cerrar el año», aseguran desde el sector. Junto a la sardina, algunos barcos marcharon a por chicharro, sin localizar la especie. Otro grupo de embarcaciones trata de pescar la merluza mediante el empleo de palangres y artes de enmalle de fondo. Pero la ausencia de pescado y la escasa cuota disponible desilusionan a los arrantzales.

Energías renovables

La comarca del Lea Artibai apuesta por las energías renovables. Así, el Ayuntamiento de Ispaster se ha dotado de una red de energías renovables, con la que en un futuro próximo estudia cubrir las necesidades de agua caliente, calefacción y electricidad de sus diez edificios públicos. Así lo ha dado a conocer en una nota el Ente Vasco de Energía, cuyos representantes han reconocido hoy en Ispaster el «compromiso» con la transición energética de un total de 33 ayuntamientos de Lea Artibai y Busturialdea.

Durante el encuentro, el director del Ente Vasco de Energía, Iñigo Ansola, ha ensalzado el proyecto denominado 'District heating', promovido por el Ayuntamiento de Ispaster. Gracias a este plan, este consistorio vizcaíno se ha dotado de una caldera de biomasa y energía solar térmica, que suministra agua caliente, calefacción y electricidad a sus dependencias públicas.