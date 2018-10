El infantil femenino comienza mañana la temporada en Errota Zar Plantilla del infantil femenino del Amaikak Bat, que comienza con ilusión la nueva campaña. / SALEGI El cadete femenino descansa en liga y jugará un amistoso contra el Amorebieta ANDER SALEGI DEBA. Sábado, 20 octubre 2018, 01:06

Entre hoy y mañana los diferentes equipos del club Amaikak Bat jugaran una nueva jornada. En esta ocasión a la cartelera de partidos habitual se le añade el infantil femenino que arranca la temporada 2018-2019.

El regional de división de honor parece haber encontrado el sistema que le está dando buenos resultados. Después del buen triunfo conseguido ante el Hondarribia ya son cuatro las jornadas sin conocer la derrota. Hoy les tocara desplazarse a Bergara para enfrentarse al equipo de esa localidad a partir de las 16.30 horas. Los debarras son novenos en la clasificación y los bergareses undécimos. Ambos equipos tienen ocho puntos, por lo que a priori será un partido muy igualado.

El juvenil, a pesar de atravesar una mala racha en la que los resultados no les acompañan, son décimos en la clasificación. La semana pasada perdieron ante el Beasain, un partido que no jugaron mal pero en el que los locales estuvieron más acertados. Hoy regresan a Errota Zar, donde a partir de las 16.30 horas se enfrentaran al Bergara. Los debarras todavía no han sumado ningún punto en casa, hoy intentaran romper esa racha y con el apoyo de su afición sumar los tres puntos.

El cadete masculino está acertado de cara al gol. Los últimos partidos ha visto puerta en nueve ocasiones. Hoy a partir de las 12.00 en Errota Zar jugará contra el Zumaiako. La diferencia entre ambos equipos es de seis puntos. Los locales son cuartos en la clasificación, mientras que los de Zumaia son decimoquintos. El cadete femenino descansa en liga, pero para no perder la forma, jugara hoy un amistoso en Errota Zar ante el Amorebieta a partir de las 18.30 horas.

El infantil de honor, al igual que el regional de honor, se desplazará a Bergara para enfrentarse al equipo mahonero. La semana pasada no pudieron aguantar una renta de tres goles y al final se tuvieron que conformar con un punto. Mañana a las 11.15 horas se enfrentarán al Bergara, líderes del grupo, mientras que los debarras son cuartos con cinco puntos menos.

El infantil txiki sumó un punto en el último partido en casa. Hoy a partir de las 10.00 horas se enfrentarán al Urki en Errota Zar. La diferencia entre ambos equipos es de un punto y los de Eibar son colistas del grupo. El infantil femenino dará mañana inicio a la temporada en Errota Zar ante el Eibar a partir de las 11.00 horas.