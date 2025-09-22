El 'Haundi' gana en su visita al Deusto, mientras que Amaikak Bat, Mutriku y Urki pierden sus respectivos compromisos

Un lance del partido entre el 'Haundi' y el Bergara disputado el pasado día 13 en Mintxeta.

Jabi Leon debabarrena. Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:23

La segunda jornada liguera no se saldó de forma muy positiva para los intereses de los equipos de Debabarrena que militan esta temporada en la División de Honor masculina del fútbol regional.

De hecho, tan solo el 'Haundi' del Club Deportivo Elgoibar consiguió hacerse con los tres puntos en juego; toda vez que Amaikak Bat, Mutriku y Urki perdieron sus respectivos compromisos.

Los elgoibartarras se impusieron al Deusto (0-1) en su visita a Zubieta, por lo que hicieron bueno el empate que cosecharon en la jornada inicial en Mintxeta.

Quienes no pudieron hacer lo mismo fueron los jugadores del Mutriku, que tras empatar como locales en el partido que abrió la presente Liga sufrieron una dolorosa derrota por la mínima (1-0) en casa del Mondragón.

Tampoco les fueron nada bien las cosas a los dos equipos de la comarca que lograron el ascenso a División de Honor al finalizar la pasada campaña.

Amaikak Bat y Urki no fueron capaces de dar continuidad a las victorias que consiguieron en su estreno liguero y saldaron la segunda jornada con sendas derrotas. Los debarras perdieron en su feudo de Errotazar (1-2) ante el Anaitasuna de Azkoitia; mientras que el Urki eibartarra cayó (3-1) en su visita al Beasain B.

Por su parte, las chicas del Club Deportivo Elgoibar, el único conjunto de Debabarrena que esta temporada milita en la División de Honor femenina del fútbol regional, abrieron la competición liguera consiguiendo una contundente victoria (4-0) ante el Irauli Bosteko de Donostia.