El 'Haundi' gana y es colíder, mientras que Mutriku, Amaikak Bat y Urki vuelven a perder

Tan solo se han disputado tres jornadas de la presente Liga y queda todo un mundo por delante. Aún así, los tres primeros partidos bien valen para hacerse una idea de cómo han entrado al campeonato los equipos de Debabarrena que militan en la División de Honor masculina del fútbol regional.

De momento, parece que solo el 'Haundi' del Club Deportivo Elgoibar ha comenzado la competición con buen pie; Amaikak Bat y Urki (recién ascendidos) están cogiendo el pulso a la categoría; y el Mutriku no consigue dar con la tecla que tan buenos resultados le dio la campaña anterior.

Sea como fuere, lo cierto es que el 'Haundi' es el único conjunto de Debabarrena que ha conseguido sumar en la tercera jornada liguera. Los elgoibartarras se impusieron (3-1) al Euskalduna Andoaindarra en Mintxeta, con lo que han sumado 3 nuevos puntos (ya llevan 7) y se han encaramado a lo más alto de la clasificación (el 'Haundi' es colíder, empatado a puntos con Beti Gazte, Hernani y Oiartzun).

Por su parte, el Urki eibarrés, el Amaikak Bat de Deba y el Mutriku saldaron con derrotas sus respectivos encuentros de la tercera jornada.

Los armeros sucumbieron en su estadio de Unbe (1-3) ante el Zumaiako, mientras que los mutrikuarras perdieron de una manera clara en su feudo de San Miguel (0-3) ante un Real Union B que ha saldado las dos últimas jornadas con un saldo de 10 goles a favor y ninguno en contra. Finalmente, el Amaikak Bat de Deba sufrió su segunda derrota consecutiva (2-0) en su visita al Orioko.

Con estos resultados, el 'Haundi' suma 7 puntos de 9 posibles, Amaikak Bat y Urki se quedan con los 3 que consiguieron en la jornada inicial y el Mutriku sigue con un único punto en su casillero.

Fútbol femenino

Las chicas del Club Deportivo Elgoibar, el único equipo de la comarca que esta temporada milita en la División de Honor femenina, están protagonizando un espectacular arranque de temporada. En la jornada inicial ganaron (4-0) al Irauli Bosteko, y el domingo se impusieron con claridad (0-3) en su visita al Ostadar.