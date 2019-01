El grupo The Black Note, mañana en Lobiano Cartel del concierto. El grupo madrileño de soul y R&B, actuará a partir de las 20.00 K. ITURRIAGAGOITIA ERMUA. Viernes, 18 enero 2019, 00:23

El circuito de jazz y blues de Bizkaia retoma su actividad y regresa este fin de semana a Lobiano Kultur Gunea de la mano de The Black Note, música negra en estado puro facturada en Madrid. El concierto comenzará mañana sábado a las 20.00 horas en Lobiano Kultur Gunea. Este quinteto es soul, rhythm&blues y gospel, pasando por el funk, el reggae y el latin soul. El piano tiene un papel fundamental como instrumento en The Black Note, pues de ahí parten sus composiciones, a diferencia de las actuales bandas de soul.

Con su segundo disco, 'I'm here and I'm ready', recién publicado, The Black Note llegan a Ermua este sábado 19 de enero. Las entradas están a la venta por 10 euros en Lobiano y en la web de Kutxabank, pero también se podrán obtener en taquilla el mismo día del concierto.