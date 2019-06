Gilen García recupera para EH Bildu la alcaldía de Deba Primeras palabras de Gilen García, de EH Bildu, como primer edil en un salón de plenos abarrotado. El PNV no dio su apoyo a ninguno de los dos candidatos, lo que allanó el camino al cabeza de lista de EH Bildu ANDER SALEGI DEBA. Domingo, 16 junio 2019, 00:18

Diecinueve días de negociaciones después, Gilen García, de EH Bildu, se hacía ayer con la alcaldía de Deba, después de que el PNV decidiera no presentar candidato ni dar su apoyo a ninguno de los otros dos en el pleno extraordinario que tuvo lugar por la mañana. Debarren Ahotsa presentó a Pedro Bengoetxea como candidato pero solo consiguió cuatro votos a favor, los de los ediles de su formación. EH Bildu presentó a Gilen García que logró seis votos, convirtiéndose de esta manera en el nuevo alcalde de Deba para los próximos cuatro años.

García explicó que «teniendo en cuenta los resultados obtenidos le correspondía a EH Bildu iniciar una ronda de contactos. Desde Debarren Ahotsa nos notificaron su interés por reeditar el pacto vigente. Con el PNV, en cambio, compartimos el análisis de que la estabilidad vendría a través del diálogo y los acuerdos entre diferentes, siendo liderado el gobierno por la formación más votada».

Alcalde EH Bildu Gilen García Concejales EH Bildu Itziar Irizar Antxon Etxeberria Nerea Arrizabalaga Aritz Larrañaga Antxoka Elorza D Ahotsa Pedro María Bengoechea Ana Miren Egidazu Enrique Salgado Isidro Lamariano PNV Iñigo Cambronero Eneritz Gómez Miren Esnal

De cara a esta nueva legislatura el la primer edil subrayó que «gobernar con una mayoría simple nos requerirá dialogar y llegar a acuerdos para llevar a cabo la tarea que nuestro pueblo nos ha encomendado. Como ya dijimos en campaña, la participación ciudadana y la transparencia serán los ejes del nuevo gobierno».

LAS FRASES Gilen García EH Bildu «Gobernar con una mayoría simple nos requerirá dialogar y llegar a acuerdos para llevar a cabo la tarea» Pedro María Bengoechea Debarren Ahotsa «Felicitamos a Gilen. En los inicios, que son difíciles, tanto yo como mi partido estamos para apoyaros» Iñigo Cambronero PNV «Nuestro compromiso con Deba es más sólido que cualquier otro acuerdo o pacto»

El PNV, por su parte, argumentó su decisión de no apoyar a ninguno de los canditados explicando que «no compartimos el modelo de sociedad que defiende EH Bildu y trabajaremos porque se nos escuche y se tengan en cuenta nuestros proyectos y aportaciones. A su vez, tampoco compartimos el modelo de gobierno de DA. No podemos hacer como si no hubiera pasado nada y reeditar un gobierno con ellos. Nuestro compromiso con Deba es más sólido que cualquier otro acuerdo o pacto y por eso seguiremos trabajando por Deba y por los debarras. Porque esa es nuestra voluntad, nuestro único compromiso y nuestra razón de ser».

Itziar

Ayer también se llevó a cabo la toma de posesión de la alcaldía de la ELM. La celebración, a la que acudieron numerosos vecinos, estuvo presidida por la nueva alcaldesa Arantza Egaña y el alcalde saliente Zigor Aizpurua. Fue Aizpurua el primero en tomar la palabra para dirigirse a los presentes, a los que agradeció el apoyo que durante estos cuatro años han demostrado a la Entidad Local Menor de Itziar. A continuación, hizo entrega de la 'aginte makila' a Arantza, momento cargado de simbolismo. Para terminar la celebración, Egaña subrayó la oportunidad que supone para todos la nueva legislstura, de la capacidad que ha demostrado la entidad a la hora de gestionar los servicios y las necesidades de los itziartarras y de la ilusión y la energía con la que toma el cargo. «Atrás han quedado los prejuicios y las dudas que una parte de los vecinos pudieron tener respecto a este proyecto, nos toca consolidar la entidad y seguir mejorando nuestra gestión».