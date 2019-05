GILEN GARCÍA (CANDIDATO DE EH BILDU): «Hay que pensar qué modelo turístico queremos» Considera que hay que «invertir tiempo y recursos» para mejorar la gestión de los residuos ANDER SALEGI DEBA. Jueves, 23 mayo 2019, 00:43

Gilen García encabezara la lista de EH Bildu para optar a la alcaldía de Deba. García es licenciado en Ciencias Políticas y Gestión de la Administración Pública, a su vez también posee un máster profesional en participación ciudadana y desarrollo comunitario. Activista desde joven; miembro de diferentes organizaciones sociales y políticas de izquierdas y abertzales. «Siempre ha sido parte de mi vida, pero son mis primeras elecciones».

-¿Qué le ha llevado a dar un paso y a presentarse como cabeza de lista del EH Bildu en las elecciones de este domingo?

Su DNI Nace 20-9-1987, Durango. Trayectoria política Miembro de diferentes organizaciones sociales y políticas de izquierdas y abertzales. Virtud y defecto Implicarme en cuerpo y alma en los proyectos que participo. Es una virtud, pero también un defecto.

-Desde que he vuelto a Deba he podido ver que muy pocas cosas han cambiado en los últimos años. Me da la sensación de que nadie ha invertido tiempo en pensar y diseñar qué Deba queremos en el futuro... Vamos a trompicones. Eso me ha animado a dar un paso.

-¿Qué puede hacer EH Bildu por Deba?

-Veo en EH Bildu un potencial muy grande, humano y técnico. Creo que tenemos la capacidad de liderar el Ayuntamiento para llevar a cabo políticas que satisfagan a las debarras.

-¿A qué temas dará más importancia si llega a la Alcaldía?

-Por un lado, a la participación y la transparencia: queremos diseñar nuestro proyecto con el pueblo. Asimismo, considero que la vivienda y el empleo son los dos escollos más importantes. También deberemos pensar por qué modelo turístico apostamos para Deba.

-¿Cómo quiere enfocar el tema de la recogida de residuos en Deba?

-PNV, Debarren Ahotsa y PSOE ensalzan los datos de la Mancomunidad; pero creo que esconden la realidad. En las visitas que hemos llevado a cabo a los diferentes barrios de Deba e Itziar lo que más nos han repetido los vecinos ha sido el tema de la gestión de residuos. La gente se queja de que los contenedores se pueden abrir sin tarjeta y de que en ellos puedes encontrar de todo. ¿De verdad nos creemos que hemos pasado de ser el pueblo con menor tasa de reciclaje a ser el segundo que más recicla sin hacer ningún esfuerzo? Nos toca invertir tiempo y recursos para establecer un sistema efectivo cuanto antes.

-¿Cómo valora el tema de la vivienda en Deba?

-El alquiler está carísimo y la compra también. Se especula mucho y eso dificulta que los jóvenes puedan quedarse a vivir sin hipotecar sus vidas. Debemos dar un giro a esto.

-¿Cómo ve la situación de ocio y cultura en el municipio?

-Hace falta más coordinación entre todas las entidades. Apostamos por una Kultur Mahaia con capacidad de decisión donde todas las entidades tengan representación, y un Kulturgune.