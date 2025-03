El Geoparque protagoniza el cupón de la ONCE del día 12

Representantes del Geoparque, la ONCE y el Ayuntamiento, ayer, en la presentación del cupón.

Jabi Leon Deba-Mutriku. Lunes, 3 de marzo 2025, 20:25

Enmarcado en los términos municipales de Deba, Mutriku y Zumaia, el Geoparque de la Costa Vasca será el protagonista especial del cupón diario de la ONCE que se sorteará el próximo día 12.

El cupón, en el que puede leerse el texto 'Geoparque Mundial UNESCO de la Costa Vasca. Geoparkea', ha sido impresionado sobre una imagen del flysch de Sakoneta que se presentó ayer en la Oficina de Turismo de Deba.

Durante dicho acto la delegada de la ONCE en Euskadi, Usue Vallejo, destacó que en la entidad a la que representa «siempre procuramos reflejar en nuestro cupón algunos de los eventos o lugares más significativos y emblemáticos de nuestra sociedad y nuestra geografía, como es el Geoparque de la Costa Vasca».

Por su parte, la gerente de Geoparkea, Leire Barriuso, agradeció a la ONCE «esta oportunidad de mostrar el Geoparque de la Costa Vasca y, más concretamente, Sakoneta, a un público tan amplio». No en vano, la ONCE emite 5 millones de cupones en su sorteo diario, lo que en palabras de Barriuso «proporcionará una enorme visibilidad al Geoparque».

En la misma línea, la alcaldesa de Deba, Alazne Txurruka, se mostró «muy contenta» por la apuesta de la ONCE para «poner en valor nuestro Geoparque»; un territorio del que «nos sentimos muy orgullosos».

Finalmente, la directora de la agencia de la ONCE en Eibar, Ana Dávila, explicó las características del sorteo del próximo 12 de marzo: «Se pondrá en juego un premio de 500.000 euros para el número completo más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado».

Además, añadió que «habrá 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 a las cuatro últimas cifras. Asimismo, se repartirán 9.000 premios de 25 euros para las tres primeras o últimas cifras».

Por otro lado, Dávila recordó a las personas de la comarca con una discapacidad del 33% o superior que «pueden ejercer como vendedoras de cupones». Quien tenga interés «puede contactar con la agencia de la ONCE en Eibar».