Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Dos personas observan desde el mar las curiosas formaciones rocosas de Saturraran. PLAENTXIA.EUS

Bajo Deba

El Geoparque celebrará el Día de la Geodiversidad con un paseo guiado y una salida en barco

Ambas actividades se llevarán a cabo el próximo sábado y las personas interesadas en asistir ya pueden apuntarse

Jabi Leon

DEBA-MUTRIKU.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:15

Como cada año, el Geoparque de la Costa Vasca se sumará a las celebraciones del Día Internacional de la Geodiversidad; una jornada auspiciada por la Unesco que se conmemora el 6 de octubre con el doble objetivo de «destacar el papel de la geología en la sociedad actual» y de «promover la conservación del patrimonio geológico del planeta».

Eso sí, este año el Geoparque de la Costa Vasca adelantará sus celebraciones al próximo sábado, 4 de octubre.

Ese día Geoparkea ofrecerá a todas las personas interesadas la posibilidad de participar en dos iniciativas diferentes: por la mañana se realizará un paseo interpretado entre Deba y Mutriku de la mano del director científico del Geoparque, Asier Hilario; y por la tarde, la salida en barco por 'La ruta del Flysch' se ofrecerá a mitad de precio.

Particularidades

La cita para el paseo de la mañana del día 4 de octubre está fijada a las 10.00 horas. El grupo partirá desde el puerto deportivo de Deba y realizará una visita interpretada por el paseo marítimo de tres kilómetros hasta Mutriku.

Quienes se animen a tomar parte en ese recorrido guiado que conducirá el geólogo y director científico de Geoparkea, Asier Hilario, conocerán cómo han influido el flysch negro y el mar en la configuración e historia de las localidades de Deba y Mutriku: «Vamos a tener la oportunidad de entender el paisaje actual mediante una explicación sobre los acontecimientos de hace 100 millones de años y las variaciones marítimas de los últimos miles de años», avanza el propio Hilario.

Esta actividad (es gratuita) se desarrollará en euskera y con un grupo limitado. Por ello, quienes deseen tomar parte en el paseo interpretado deben inscribirse previamente en la Oficina de Turismo de Deba (943 19 24 52) o rellenando el formulario habilitado para tal fin en el enlace de Internet labur.eus/geodibertsitatea.

Por la tarde se llevará a cabo la visita denominada 'La ruta del Flysch', que se podrá disfrutar con un descuento del 50%. Los participantes en esa visita realizarán una travesía marítima que unirá Zumaia con Mutriku, conociendo también la costa de Deba.

Durante esa excursión, que comenzará a las 16.30 horas en el muelle de Zumaia y tendrá una duración de tres horas, «se desvelarán los secretos del flysch y recordaremos las principales actividades de la comarca; tales como la construcción naval de Zumaia, la vida comercial de Deba o la pesca de ballenas de Mutriku».

Para poder realizar esta travesía disfrutando de un descuento del 50% respecto al precio habitual hay que acceder al enlace de Internet labur.eus/geo25 e introducir el código #geo25.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  2. 2

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  3. 3

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  4. 4 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  5. 5 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  6. 6 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  7. 7

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  8. 8

    Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun
  9. 9 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  10. 10 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Geoparque celebrará el Día de la Geodiversidad con un paseo guiado y una salida en barco

El Geoparque celebrará el Día de la Geodiversidad con un paseo guiado y una salida en barco