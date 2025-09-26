El Geoparque celebrará el Día de la Geodiversidad con un paseo guiado y una salida en barco

Jabi Leon DEBA-MUTRIKU. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:15

Como cada año, el Geoparque de la Costa Vasca se sumará a las celebraciones del Día Internacional de la Geodiversidad; una jornada auspiciada por la Unesco que se conmemora el 6 de octubre con el doble objetivo de «destacar el papel de la geología en la sociedad actual» y de «promover la conservación del patrimonio geológico del planeta».

Eso sí, este año el Geoparque de la Costa Vasca adelantará sus celebraciones al próximo sábado, 4 de octubre.

Ese día Geoparkea ofrecerá a todas las personas interesadas la posibilidad de participar en dos iniciativas diferentes: por la mañana se realizará un paseo interpretado entre Deba y Mutriku de la mano del director científico del Geoparque, Asier Hilario; y por la tarde, la salida en barco por 'La ruta del Flysch' se ofrecerá a mitad de precio.

Particularidades

La cita para el paseo de la mañana del día 4 de octubre está fijada a las 10.00 horas. El grupo partirá desde el puerto deportivo de Deba y realizará una visita interpretada por el paseo marítimo de tres kilómetros hasta Mutriku.

Quienes se animen a tomar parte en ese recorrido guiado que conducirá el geólogo y director científico de Geoparkea, Asier Hilario, conocerán cómo han influido el flysch negro y el mar en la configuración e historia de las localidades de Deba y Mutriku: «Vamos a tener la oportunidad de entender el paisaje actual mediante una explicación sobre los acontecimientos de hace 100 millones de años y las variaciones marítimas de los últimos miles de años», avanza el propio Hilario.

Esta actividad (es gratuita) se desarrollará en euskera y con un grupo limitado. Por ello, quienes deseen tomar parte en el paseo interpretado deben inscribirse previamente en la Oficina de Turismo de Deba (943 19 24 52) o rellenando el formulario habilitado para tal fin en el enlace de Internet labur.eus/geodibertsitatea.

Por la tarde se llevará a cabo la visita denominada 'La ruta del Flysch', que se podrá disfrutar con un descuento del 50%. Los participantes en esa visita realizarán una travesía marítima que unirá Zumaia con Mutriku, conociendo también la costa de Deba.

Durante esa excursión, que comenzará a las 16.30 horas en el muelle de Zumaia y tendrá una duración de tres horas, «se desvelarán los secretos del flysch y recordaremos las principales actividades de la comarca; tales como la construcción naval de Zumaia, la vida comercial de Deba o la pesca de ballenas de Mutriku».

Para poder realizar esta travesía disfrutando de un descuento del 50% respecto al precio habitual hay que acceder al enlace de Internet labur.eus/geo25 e introducir el código #geo25.