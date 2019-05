Gatillazo, cabeza de cartel de una nueva edición de Vértigo Rock Evaristo, de Gatillazo. / I. MARTÍN K. ITURRUAGAGOITIA ERMUA. Jueves, 9 mayo 2019, 00:14

La XIII. edición del Vértigo Rock llega a Ermua el próximo día 18 a Betiondo, con grupos consagrados como Gatillazo, banda liderada por el incombustible Evaristo, recientemente en boca de todos por el gran éxito con sus conciertos con el mítico La Polla Records, grupo de punk rock nacido en Agurain a finales de los años 70.

Y no faltarán grupos más conocidos, y otros locales, como Kaos Urbano, Leihotikan Taldea, The Capaces, Brutus' Daughters, Perlata, Worth It, TRES41, The Red Army y Salda Dago. Una nueva edición, con acceso gratuito, que se iniciará a las 16.00 horas de la tarde del sábado 18 de mayo y finalizará a las 2.35 horas de la madrugada.

«Somos conscientes de que el Vertigo rock se ha ido amoldando a diferentes circunstancias, pero a pesar de esto siempre hemos trabajado desde nuestros principios y bases. Uno de estos principios, y el cual destacamos, es que seguimos dando oportunidades a grupos del pueblo y bandas noveles, intentando darles visibilidad, junto a grupos más consagrados. Todo esto con el fin de que la música siga manteniendo a Ermua vivo».

Y no faltará tampoco el apoyo culinario al festival, tras el éxito que tuvo la comida del año pasado, se mantendrá la iniciativa. Los tickets costaran 12€ (bebida incluida) y se pueden obtener en los bares London, Lurpe y Infrenu.