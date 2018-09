Un Gararock de éxito

Resulta difícil definir el Gararock del pasado sábado ya que todo se alineó a la perfección: tiempo, bandas, gente, ambiente... y en esta III edición todo fluyó con más fuerza que nunca. Todas las personas que se acercaron a la zona de la plaza vieja de Garagartza disfrutaron con un festival en el que no faltó de nada; buena música, muy buen ambiente, zonas de descanso, bebidas, comida, talleres para los futuros rockeros... La variedad de bandas abarcaron un amplio abanico de estilos y cada uno disfrutó a su manera, algunas personas con ciertos grupos y otros con todo el festival en sí. Ciertamente, había personas que no conocían algunos grupos, pero éstos resultaron ser tan buenos que no engancharse a su música y al ambiente que rodeaba el festival era prácticamente imposbile.

La organización está muy satisfecha con todo lo conseguido y el chute de energía que el sábado obtuvieron hacen que el Gararock sea imparable.