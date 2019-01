La flota pesquera que trabaja al día ha estado amarrada dos días por el mal tiempo ONDARROA. Jueves, 24 enero 2019, 00:18

La flota pesquera de bajura y la que trabaja al día ha permanecido amarrada por los temporales a lo largo de los dos últimos días. No obstante, las parejas de barcos que trabajan al día tienen previsto zarpar hoy debido a que los partes meteorológicos auguran una mejoría. Por lo que respecta a los barcos de altura que faenan en los caladeros comunitarios prximos a Francia estaban trabajando con normalidad. Esta situacin de mala mar hace que las descargas no existan con lo que los mercados se resienten notablemente de la falta de especies. No obstante, hasta finales de febrero no se espera que la flota de bajura vuelva a hacerse a la mar para hacer frente a la primera campaña de l año con las capturas que verdel que este año cuetan con un 20 por ciento menos de cuota.

Accidente en el dique

Efectivos de la Ertzaintza rastrearon ayer la zona del dique del puerto de Ondarroa en busca de una persona que podría haber caído al agua. Cerca de la una de la tarde, un comunicante informó a los servicios de emergencia de que había visto a un hombre bajar a la zona de rocas del puerto de Ondarroa, a quien había dejado de ver al poco rato. La Ertzaintza organizó un dispositivo de búsqueda y encontró una cazadora con documentación, por lo que los servicios de emergencia iniciaron la búsqueda. Por tierra, patrullas de la Ertzaintza y de la Policía Municipal recorrieron la zona en búsqueda de nuevos indicios. A las 17.30 horas se suspendió la búsqueda debido al estado de la mar y la falta de visibilidad. Está previsto que se retome esta mañana.

Ayudas por el Brexit

La Comisión Europea presentó ayer medidas de emergencia para intentar garantizar a los pesqueros un acceso a las aguas británicas hasta finales de 2019 y compensar los paros de la actividad en caso de un Brexit sin acuerdo. Las medidas buscan «mitigar el considerable impacto que un Brexit sin acuerdo tendría en las pesquerías europeas», aseguran desde la CE. Si Reino Unido se marcha del bloque sin un acuerdo, la flota europea ya no podría pescar en aguas británicas y recíprocamente. Sin embargo, la situación no es comparable. La CE propone mantener el acceso a sus aguas , siempre que Reino Unido garantice lo mismo para los europeos. La Comisión propone autorizar que los pescadores reciban compensaciones a través de fondos europeos en caso de que no puedan faenar temporalmente a causa de un «cierre repentino» de las aguas de Reino Unido.