El físico Gómez Cadenas, en las jornadas científicas de Ondarroa A.E. ONDARROA. Miércoles, 3 julio 2019, 00:16

El físico Juan José Gómez Cadenas, interviene hoy, a las 18.30 en Beikoizini, en la cuarta edición de las Jornadas de Divulgación Científica. Gómez Cadenas (Cartagena, 1960) es a su vez novelista. Hijo de marino,, su infancia nómada transcurrió entre diversas ciudades costeras. Su familia se instaló definitivamente en Sagunto en 1975. Imparte la conferencia bajo el título 'La sublime utilidad de los inútiles neutrinos'. Es autor de 'El ecologista nuclear y Alternativas al cambio climático', ensayo en el que argumenta contra algunas ideas contrarias a la energía nuclear y se opone a un futuro energético vinculado exclusivamente a fuentes renovables.

Gómez Cadenas es un escritor de personajes y no son pocos los que desfilan por las páginas de Materia Extraña, desde científicos, pero también militares, boxeadores, espías, sicarios, iluminados y, cómo no, artistas. En la revista Jot Down escribe periódicamente artículos de divulgación científica relacionados con la física y la ciencia ficción. En 2014 publicó la novela de ciencia ficción 'Spartana'.