'No es no', por una fiestas sin agresiones sexistas

El Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Ermua, en coordinación y colaboración con el Departamento de Cultura y los distintos grupos y asociaciones del municipio, pone en marcha diversas acciones de sensibilización e información para conseguir unas fiestas más igualitarias y sin agresiones sexistas. El objetivo de la campaña No es No: de fiesta sin agresiones sexistas es sensibilizar a la población para que disfrute de su ocio en un contexto festivo libre de discriminación, sexismo y violencia machista. Además, se pretende generar un contexto no tolerante hacia las agresiones, así como potenciar que las mujeres sean protagonistas de su propio disfrute en fiestas. En definitiva, que todas las personas podamos vivir las fiestas en igualdad, y recordando que No es No, también en Santiagos.

Por otra parte, y unido al mensaje de tolerancia cero hacia cualquier agresión machista/sexista, Ermua cuenta con el primer Protocolo de actuación y coordinación interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de violencia de género y agresiones sexuales. Además, para estas fiestas de Santiago se ha desarrollado un protocolo específico de actuación y coordinación para situaciones de violencia sexista, bajo el lema 'De fiesta sin agresiones sexistas'. A través de este protocolo se nos recuerda que es responsabilidad de todos y todas acabar con la violencia contra las mujeres, y anima a que se denuncien aquellas agresiones que se puedan producir. También impulsa a las personas que presencien alguna agresión a que ofrezcan su ayuda. Para fortalecer esta campaña, se han colocado lonas en el balcón del Ayuntamiento y en la plaza Cardenal Orbe, se han pegado cerca de 80 carteles con información sobre recursos de atención en caso de agresiones y se repartirán 3.000 pulseras con el mensaje 'No es No', entre otras acciones.