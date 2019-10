El festival Marabilli tiene hoy cine, música y teatro A.E. ONDARROA. Sábado, 5 octubre 2019, 00:58

El festival Marabilli cuenta para hoy con los actos más importantes de las jornadas, con la participación de los gigantes de Bergara, Elgoibar, Urretxu, Mutriku y Ondarroa quienes serán los encargados de inaugurar los actos que también incluirá una sesión matinal de cine (12.00) con la proyección de 'Dantza', de Telmo Esnal y la posibilidad de compartir experiencias con el equipo de trabajo del largometraje. Después dentro de la sección 'Abante zina, Aitzol', se pasará la cinta 'Agur Etxebeste!' de Telmo Esnal y Asier Altuna.

Después vendrá la carroza 'Anabasa', de Lekittiko Deabruak, quienes recorrerán las las calles desde Kamiñazpi (21.00), mientras que la oferta musical correrá a cargo de The Baboon show y Hazurbaltzak. Las sesiones de cine volverán el domingo con 'Oreina', de Koldo Almandoz (12.00) y 'Margolaria', de Oier Aranzabal (17.00) y dejará al teatro el honor de cerrar las jornadas con la producción 'Zer duzu, Amy?', de Oh My God.

Aurrera-Abanto

El Aurrera juega hoy contra el Abanto, a las 17.00 horas, un partido importante en el que solo vale la victoria. «Tenemos que coger confiza y quitar la ansiedad de obtener rápido el gol», dijo su presidente Eladino Gonzalez. El cuadro rojillo cuenta con las altas de los jugadores Endika Iza, Ibai Munibe, Julen Etxebarria, así como del portero Martinez de Luko, procedente del Mutriku. Practicamente se mantiene el bloque, salvo algunos bajas como Josu Ramos o la de Muiños que han marchado a otros equipos.