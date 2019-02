Eusko Alkartasuna de Deba no participará en las municipales El desencuentro por el modelo territorial de descentralización de Itziar hace que no entre en la coalición EH Bildu ANDER SALEGI Viernes, 1 marzo 2019, 00:19

Representantes de Sortu y Eusko Alkartasuna han mantenido durante los últimos diez meses numerosas reuniones de trabajo con el fin de «normalizar la situación de EH Bildu» en Deba, pero, al no llegar a un acuerdo, EA seguirá sin representación municipal.

Cabe recordar que, EA y Ezker Abertzaleak firmaron el acuerdo estratégico que se dio a conocer como Lortu arte el 20 de junio de 2010. En abril de 2012, Ezker Abertzalea, EA, AB, Aralar y Alternativa acordaron una hoja de ruta en la que «todas las fuerzas soberanistas e independentistas de izquierdas perfilan una estrategia a largo plazo para promover la construcción nacional y la transformación social», y se decide la creación de EH Bildu, que será desde entonces la plataforma electoral que se presentará a las elecciones en en País Vasco. Sin embargo, a nivel local, en Deba no se logró un acuerdo y aunque en las elecciones de 2015, Aralar y Ezker Abertzaleak confluyeron en EH Bildu, dicha coalición no pudo presentarse en su integridad ya que EA-Deba no se integró en ella y dio libertad de voto a sus afiliados. Básicamente, el desencuentro existente se daba en lo concerniente al modelo territorial de descentralización de Itziar y la gestión de recogida de basuras.

Reuniones Sortu-EA

En estos últimos meses, se han realizado diversas reuniones entre Sortu y EA de Deba para dar una solución definitiva a esta situación. Si ya desde un principio habían aceptado todas las partes el acuerdo estratégico firmado a nivel nacional, les pareció que era del todo necesario encarrilar la situación en la localidad. Sin embargo, no han alcanzado un acuerdo ya que el nudo gordiano de este desencuentro no se ha resuelto con la debida y necesaria concreción.

EA siempre ha sido defensor de una ELM con Itziar casco e Itsaspe como territorio, y actualmente siguen apostando y defendiendo este mismo modelo. En las recientes negociaciones con Sortu, lo que se pretendía evitar es que los posibles nuevos concejales de EA integrados en la coalición de EH Bildu para la legislatura 2019-2023, votaran en contra de su propuesta de ELM, en el caso de que ésta volviera a presentarse en el Ayuntamiento. Desde EA piensan que además de defender sus planteamientos con la debida coherencia, es también de interés el que se tenga en cuenta la pluralidad de los concejales que conforman el grupo municipal de EH Bildu.

Desde EA dicen que «lamentamos mucho que este acuerdo no haya prosperado, aunque no perdemos la esperanza de que en alguna otra ocasión se podrán alcanzar las debidas condiciones de forma que nuestra adecuada participación esté mejor garantizada». Para terminar, por «coherencia política», seguirán una legislatura más, la segunda, sin representación municipal, aunque opinando sobre los temas municipales de interés.