Eskualdeko AEK euskaltegien ikastaroetarako matrikula irailean zehar egin daiteke

Bajo DebaEskualdeko AEK euskaltegien ikastaroetarako matrikula irailean zehar egin daiteke
J. L.
debabarrena.
Osteguna, 4 iraila 2025, 20:18
Debabarreneko AEK euskaltegiek jakinarazi dute herritarrek «irailaren bukaera arte» dutela 2025-2026 ikasturteko euskara ikastaroetarako matrikulatzeko aukera.
Ikasturte berri honetan, AEK euskaltegiak maila guztietako ikastaroak (A1, A2, B1, B2, C1 eta C2) eskainiko ditu bere Eibar, Elgoibar eta Soraluzeko egoitzetan. «Aurrez aurreko ikastaroak dira gehienak baina klaseetara etorri ezin direnentzat ikastaro erdi-presentzialak eta on-line ikastaroak dauzkagu», adierazi dute.
AEK-k emango dituen ikastaroetan HABEren azterketa ofizialak prestatzeko aukera egongo da eta, horrez gain, «aurten mintzapraltika taldeak ere eskaintzen ditugu, baita barnetegiak ere».
Amaitzeko, 2025-2026 ikasturtean dirulaguntza berriak egongo dira A1, A2 mailetan, eta C1 mailan gaztetxoentzat (16, 17 eta18 urtekoentzat).
Informazio gehiago nahi duenak AEK-k eskualdean dituen egoitzetatik pasa edo ondorengo telefono zenbakietara dei egin dezake: 607 534 357 (Eibar), 607 601 423 (Elgoibar) eta 943 751 143 (Soraluze).
