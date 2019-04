Errota Zar acogerá dos derbis comarcales ante el Elgoibar, en juveniles y en cadetes El juvenil jugará hoy una de sus tres finales. / SALEGI Al juvenil solo le quedan tres jornadas para conseguir salvarse del descenso ANDER SALEGI DEBA. Sábado, 6 abril 2019, 00:13

El club Amaikak Bat afronta una nueva jornada con una cartelera de partidos al completo. Siete partidos se jugarán en Errota Zar. Dos hoy y cinco mañana.

El división de honor regional se desplazará (autobús 14.00) hoy a Lezo para enfrentarse al Allerru a partir de las 16.00 horas. Los debarras han vuelto a la senda positiva con dos victorias en las dos últimas jornadas. 18 puntos separan a ambos equipos en la clasificación, con dos objetivos diferentes, los debarras intentar finalizar la liga en la zona alta de la clasificación, mientras que los de Lezo están luchando por alejarse de la zona de descenso. Con 18 puntos en juego para que finalice la liga el Amaikak Bat está a diez puntos del tercer clasificado.

Al juvenil no le queda mucho tiempo para salvar una temporada que no ha sido la mejor. Con nueve puntos en juego para que concluya la liga, los debarras están rozando el descenso, empatados a puntos con el penúltimo clasificado y a cuatro del último. Hoy (16.30) jugarán en Errota Zar un derbi comarcal ante el Elgoibar. A los locales lo único que les vale es la victoria si no quieren llegar a las últimas jornadas con la soga al cuello.

El cadete masculino la anterior jornada fue goleado por el líder, la Real Sociedad. Hoy a las 12.00 en Errota Zar se enfrentarán al Elgoibar. Antes de iniciar el choque los locales parten con dos puntos de ventaja respecto a sus rivales.

El cadete femenino regresa a competición después de que la semana pasada descansara. Las debarras se desplazaran (autobús 9.15) hoy a Hondarribia para enfrentarse al equipo de esa localidad a partir de las 11.15 horas. El Amaikak Bat es líder del grupo, y las de Hondarribia colistas.

El infantil de honor jugará mañana a las 16.30 en Errota Zar ante la Real Sociedad. Los debarras reciben al líder en el peor momento de la temporada.

El infantil txiki continúa sin ganar en liga, sí lo hizo la semana pasada en un partido amistoso. Los txikis intentarán ampliar la racha y conseguir la primera victoria de esta fase ante el Danena mañana a las 12.30 en Errota Zar.

El infantil femenino continúa líder de su grupo. Mañana se desplazarán (autobús 9.15) a Donostia para enfrentarse al Santo Tomas de Lizeoa. Cuatro puntos separan a ambos equipos en la clasificación.

Las categorías inferiores del Amaikak Bat jugarán mañana varios partidos. El alevín de rendimiento se desplazará a Orio para enfrentarse al Orioko a partir de las 10.15 horas. El alevín masculino jugará a las 10.00 contra el Zumaiako en Errota Zar. El alevín femenino a las 12.00 contra el Goierri C en Errota Zar.

El alevín de segundo año se desplazará a Azpeitia para enfrentarse al Zumaiako a partir de las 17.30 horas. En cuanto a la escuela de futbol, los nacidos en el 2009 jugarán hoy a las 10.00 en Errota Zar contra el Lagun Onak y los nacidos en el 2010 jugarán en Zarautz contra el equipo de esa localidad a partir de las 10.00 horas.

Mercadillo solidario

Hoy (11.00 a 20.00 horas) y mañana (10.00 a 15.00 horas), Salvamento Marítimo Humanitario estarán vendiendo libros y juguetes de segunda mano en los Arcos del Ayuntamiento. El dinero recaudado será destinado a darle un empujón de 30 millas al Aita Mari. Una milla son 1.852 metros y su navegación cuesta 34 euros.