Ermua estrena 'Smoking room', última obra del año Será esta noche en Ermua Antzokia, con Carlos Chamarro, Secun de la Rosa y Pepe Ocio K. ITURRIAGAGOITIA ERMUA. Viernes, 21 diciembre 2018, 00:39

La programación cultural del Ermua Antzokia 2018 nos ofrece la última obra teatral para adultos de la temporada. Se trata de 'Smoking room', adaptación al teatro de la película de mismo título, que se representará hoy viernes día 21 a partir de las 22.15 horas.

La obra, dirigida por Roger Gual, cuenta con los actores Carlos Chamarro, Secun de la Rosa, Pepe Ocio, Canco Rodríguez, Nico Romero y Felipe Vélez sobre el escenario, y tiene una duración aproximada de 90 minutos.

'Smoking room' sustituye la obra 'Si no te hubiera conocido', de Marta Hazas y Unax Ugalde, que se había programado originalmente para hoy. Las entradas adquiridas para 'Si no te hubiera conocido' que no se hayan devuelto serán válidas para acceder a la obra 'Smoking room'.

Su argumento se centra en «una sucursal española de una empresa americana que es obligada a poner en vigencia la prohibición de fumar dentro de sus oficinas. Ramírez, uno de los empleados de esta pequeña oficina compuesta principalmente por hombres, decide empezar a juntar firmas para que la empresa habilite una sala desocupada como sala para fumar. En apariencia, todos están de acuerdo y le van a apoyar, pero nada es tan fácil como parece. Todos tienen algo que ocultar, y este mundo de pequeñas intrigas acabará explotando y produciendo sus víctimas».

Como siempre, se pueden obtener los tickets por 15 euros en los canales de venta habituales: Lobiano Kultur Gunea, la web de Kutxabank y, desde una hora antes del comienzo del espectáculo, en la taquilla del Ermua An-tzokia.