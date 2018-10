Empate del Aurrera contra el líder en un partido duro Los rojillos siguen arriba con ocho puntos en un comienzo liguero muy prometedor A.E. ONDARROA. Sábado, 13 octubre 2018, 00:12

El Aurrera sacó un punto ayer de su visita a Ategorri, en el enfrentamiento jugado contra el Erandio. Los de Ondarroa siguen sin conocer la derrota en este prometedor inicio liguero y esperan solventar con un buen resultado su próximo enfrentamiento ante el Galdakao. El técnico Ibón López no hico cambios sobre el equipo que se impuso al Ugeraga, 1-0, en el partido disputado en Zaldupe. En la visita a Erandio, sus hombres salieron al campo sin ningún miedo y con moral de obtener la victoria, pero sus ocasiones no fructificaron. Además contra el Erandio dieron un gran nivel pese a ser el único encuentro en el que no han logrado marcar.

El presidente del Aurrera, Eladino González decía que «contamos con equipo joven, pero más igualado que el año pasado, con un plantel competitivo capaz de suplir las bajas que se puedan producir. Hemos empezado bien la liga. Trataremos de solventar con victoria el próximo partido contra el Galdakao la próxima semana, otra vez fuera, pero ya hemos dado una imagen de nuestra auténtica valía contra el Erandio». El objetivo para esta temporada según dijo su presidente es «mantener la categoría, pero vamos a jugar con mucha ilusión de tratar de hacer una gran temporada». Lo cierto es que el inicio no podía ser mejor.

El equipo ha contraído ocho bajas, por motivos laborales o porque los jugadores dejan el fútbol. En el cuadro técnico siguen Ibon López, como entrenador, y Andoni Duarte, de segundo. Igualmente, vuelve Mikel Aramayo como preparador físico,y Juan Ángel Azpitarte deja el Aurrera para marchar al Elorrio.