Los zombies de Biraka Dantza Taldea invadirán hoy las calles de Elgoibar Espectáculo. Las espectrales componentes de Biraka prometen más de un susto a lo largo de esta tarde. 180 alumnos de la escuela de danza darán forma al espectáculo 'Gaba Beltza' a las 18.30 AITOR ZABALA ELGOIBAR. Viernes, 9 noviembre 2018, 00:28

La música, la danza, las risas y, por qué no, un poco de miedo acompañarán al recorrido que Biraka Dantza Taldea ha programado en las calles de Elgoibar esta tarde. 180 alumnos de la escuela de danza darán forma a 'Gaba Beltza', un terrorífico pasacalle que saldrá de la plaza Kalebarren camino de Kalegoen a las 18.30. La espectral comitiva avanzará por la calle Errosario al ritmo de una solemne composición que se interpreta en León durante las celebraciones de la Semana Santa, pero no será la única que sonará durante el recorrido. También se escucharán otros ritmos más alegres, como el de la trikitixa, que pondrá en danza a los componentes de la particular marcha.

Una vez en Kalegoen, 'Gaba Beltza' adoptará la forma de un pequeño relato formado por cinco coreografías distintas en las que la muerte y el mundo de los espectros tendrán un especial protagonismo. «La plaza Kalegoen estará ambientada como un pequeño cementerio, y por él desfilarán y bailarán los espectros de personas que fallecieron al caer al río Deba el autobús en el que viajaban, muñecos con poderes paranormales, brujas,... Cada coreografía es una historia y, en conjunto, el montaje tendrá una duración aproximada de media hora», manifestó Josu Mujika, director de Biraka Dantza Taldea.

El montaje de esta tarde no deja de ser un divertimento, pero tal y como recomienda Mujika, conviene tener en cuenta que la puesta en escena puede impresionar a más de uno, en especial, a los más pequeños. «'Gaba Beltza' se ha creado para ser vivido como una fiesta, como una juerga, pero no debemos perder de vista que los bailarines van a ir maquillados de manera acorde al montaje y que su aspecto podría asustar a los niños. El ambiente general del espectáculo, unido a efectos como la utilización de sangre de pega en partes de la representación, puede provocar más de un susto, y conviene que la gente esté avisada. Seguramente no sucederá nada, pero creemos que debemos dar a conocer esta circunstancia para que los padres lo sepan y estén atentos a las reacciones de sus hijos».

Yllana y Taupada

Los elgoibartarras que no hayan tenido bastante con el espectáculo de Biraka Dantza Taldea tendrán ocasión de disfrutar de un nuevo montaje teatral inmediatamente después. En concreto, el Herriko An- tzokia acogerá a las 20.30 de esta tarde la representación de 'Lo mejor de Yllana', una selección de algunos de los más destacados sketchs de esta compañía con la que Yllana conmemora sus 25 años de andadura sobre los escenarios.

Por otro lado, la actualidad teatral tendrá continuidad mañana con la representación de 'Logikomitoak' por parte de Taupada en el Bolatoki a las 20.30. La obra se tenía que haber representado el pasado 26 de octubre, pero la adversa climatología obligó al grupo teatral elgoibartarra a suspender su puesta en escena y a poner el día 10 de este mes como nueva fecha para la representación.