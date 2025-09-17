El VII Festival de cine en memoria de Iñaki Agirre arranca esta noche con la proyección de 'Sirât'

El Herriko Antzokia de Elgoibar acogerá desde hoy y hasta el 29 de septiembre la séptima edición del festival de cine que el colectivo Ongarri organiza en torno al Zinemaldia de Donostia con el objetivo de recordar al cinéfilo elgoibartarra Iñaki Agirre. El ciclo cinematográfico de este año ofrecerá a la ciudadanía la posibilidad de ver cuatro interesantes largometrajes.

El primero de ellos será 'Sirât'; el último y exitoso film que el director, guionista y actor español nacido en Francia Óliver Laxe estrenó, como hace con todas sus obras, en el festival de Cannes.

En cualquier caso, 'Sirât' se proyectará esta noche (a las 21.00 horas) y mañana (19.00 horas) en el cine elgoibartarra, mientras que el próximo sábado recalará en el Zinemaldia Donostiarra (se emitirá dentro de la sección Made in Spain, que reúne a las mejores películas españolas del año).

Una vez en marcha, la programación del VII Festival de cine en memoria de Iñaki Agirre continuará con la proyección del largometraje 'Aún estoy aquí', que se podrá ver el sábado (a las 19.00 y 22.15 horas), el domingo (19.00 horas) y el lunes (21.00 horas).

Por otro lado, el jueves día 25 de septiembre (21.00 horas) y el viernes 26 (19.00) se proyectará (en versión original sustitulada) el film 'Black dog'; mientras que los días 27, 28 y 29 se podrá ver 'Una quinta portuguesa'.