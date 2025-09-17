Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El recordado cinéfilo elgoibartarra Iñaki Agirre. J. LEON

Elgoibar

El VII Festival de cine en memoria de Iñaki Agirre arranca esta noche con la proyección de 'Sirât'

J. L.

elgoibar.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:58

El Herriko Antzokia de Elgoibar acogerá desde hoy y hasta el 29 de septiembre la séptima edición del festival de cine que el colectivo Ongarri organiza en torno al Zinemaldia de Donostia con el objetivo de recordar al cinéfilo elgoibartarra Iñaki Agirre. El ciclo cinematográfico de este año ofrecerá a la ciudadanía la posibilidad de ver cuatro interesantes largometrajes.

El primero de ellos será 'Sirât'; el último y exitoso film que el director, guionista y actor español nacido en Francia Óliver Laxe estrenó, como hace con todas sus obras, en el festival de Cannes.

En cualquier caso, 'Sirât' se proyectará esta noche (a las 21.00 horas) y mañana (19.00 horas) en el cine elgoibartarra, mientras que el próximo sábado recalará en el Zinemaldia Donostiarra (se emitirá dentro de la sección Made in Spain, que reúne a las mejores películas españolas del año).

Una vez en marcha, la programación del VII Festival de cine en memoria de Iñaki Agirre continuará con la proyección del largometraje 'Aún estoy aquí', que se podrá ver el sábado (a las 19.00 y 22.15 horas), el domingo (19.00 horas) y el lunes (21.00 horas).

Por otro lado, el jueves día 25 de septiembre (21.00 horas) y el viernes 26 (19.00) se proyectará (en versión original sustitulada) el film 'Black dog'; mientras que los días 27, 28 y 29 se podrá ver 'Una quinta portuguesa'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3 Franco Berrino, epidemiólogo, explica los motivos para rechazar el azúcar: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  4. 4

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  5. 5 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  6. 6

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  7. 7 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  8. 8 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  9. 9 «A partir de ahora solo podemos dar clases de euskera a personas extranjeras, es incomprensible»
  10. 10 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El VII Festival de cine en memoria de Iñaki Agirre arranca esta noche con la proyección de 'Sirât'

El VII Festival de cine en memoria de Iñaki Agirre arranca esta noche con la proyección de &#039;Sirât&#039;