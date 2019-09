Las vallas aprueban el examen con nota Protección. Los espectadores se protegen de la embestida de la res tras las nuevas vallas. / AITOR El sistema de cierre del recorrido de la sokamuturra ha recibido elogios generalizados | El vallado ha mejorado la seguridad de corredores y espectadores, y ha minimizado el riesgo de que los animales se escapen AITOR ZABALA ELGOIBAR. Miércoles, 4 septiembre 2019, 00:11

Las sokamuturras que han tenido lugar en las recién finalizadas fiestas de San Bartolomé han sido testigo de la puesta de largo de un nuevo sistema de vallas en el entorno de la plaza Kalegoen. Un primer balance invita a pensar que el vallado ha cumplido con las expectativas y en ello coinciden tanto los espectadores, como lo corredores y los propios responsables de la ganadería Arno.

Los espectadores han podido asistir al espectáculo sin mayores problemas y los corredores han disfrutado de una vía de escape de los astados más accesible que la que ofrecían las vallas que se venían utilizando hasta la fecha. Agustín Mugerza, de la ganadería Arno, coincide en esta valoración. Mugerza cree que este sistema no solo aumenta la seguridad de los corredores y la de los espectadores sino que, además, respeta con pulcritud el espíritu de la sokamuturra. A su vez, saber que las reses no tienen modo de abandonar el tramo del recorrido en el que está teniendo lugar la sokamuturra al encontrarse perfectamente selladas todas las posibles salidas con este nuevo sistema de vallado da un plus de seguridad a los pastores que controlan las evoluciones de las reses, lo que también ha sido valorado muy positivamente por el responsable de la ganadería mutrikuarra. «Estas vallas hacen que sea casi imposible que las vaquillas se escapen de la zona en la que está teniendo lugar la sokamuturra. Para nosotros ha sido una mejora notable, pero también para los corredores y para la gente que ve la sokamuturra desde dentro de la zona en la que se sueltan los animales. Algunos me han dicho que ahora parece que estamos en una plaza, pero no tiene nada que ver. Hay muchos a los que gusta ver la sokamuturra desde dentro. Si se hubiera cerrado el recorrido con vallas como las que se colocan en Aita Agirre, muchas de esas personas no se hubieran animado a salir por miedo a no poder pasar las vallas si se ven acosados por el toro Este sistema de vallas, sin embargo, les permite abandonar la zona en la que están las vaquillas con facilidad. Ahora -manifestó Agustín Mugerza- solo hace falta que este sistema se extienda a otras zonas del recorrido para que la sokamuturra siga mejorando».

Separación de las barras

El nuevo vallado está diseñado con una separación de 35 centímetros entre valla y valla. En principio, esta anchura parece suficiente para impedir el paso del astado y, a tenor de lo que se ha visto en esta fiestas, todo apunta a que es así. Es cierto que en alguna de las sokamuturras hubo algún susto al ver como la cabeza y parte del cuerpo de alguno de los animales se colaba entre las vallas pero, afortunadamente, la situación no fue a más. Las reuniones que se mantuvieron para definir cómo se iba a acometer la instalación del nuevo vallado ya contemplaron esta posibilidad. De hecho, se puso sobre la mesa la idea de una la separación, comprendida entre los 31 y los 32 centímetros pero, al final, se estimó que una anchura de 35 centímetros era más adecuada, al facilitar el paso de personas de más envergadura. «Yo era partidario de estrechar un poco la separación, pero entiendo las razones que llevaron a aprobar la anchura final. Esta medida tiene sus pros y sus contras. No todos los animales son iguales. Unos son más grandes y otros más pequeños. Cuanto más estrecho sea el paso, menor es el riesgo de que puedan pasar. De todos modos, el hecho de que los toros vayan ensogados hace que esa mayor anchura no sea tan relevante, ya que se puede frenar al animal tirando de la cuerda si trata de pasar entre las vallas. Además, esa mayor anchura tiene a su favor el hecho de que facilita que el animal pueda sacar la cabeza más fácil hacia atrás si se queda atrapado entre las vallas».

La empresa azpeitiarra Landeta, especializada en trabajos en hierro y en acero, ha sido la encargada de fabricar el nuevo vallado. El proyecto ha tenido un coste de 18.029 euros (IVA incluido), cantidad a la que se le tienen que sumar los 1.175 euros (IVA incluido) que ha costado la fabricación de las abrazaderas de metal que se utilizan para enlazar los distintos tramos del vallas en aquellos puntos en los que es necesario. Las abrazaderas han sido fabricadas por Ulma CYE S.Coop.