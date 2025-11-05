Los vales de 500 euros de la ginkana de Txankakua, para Itziar Iriondo y Esther Saiz

J. L. elgoibar. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:33

La asociación de comerciantes Txankakua ha dado a conocer el resultado del sorteo realizado entre todas las personas que completaron con éxito su ginkana del mes de octubre.

En esta ocasión, la asociación de comerciantes ha sorteado 22 vales de compra por valor de 5.000 euros (hay dos premios de 500 euros y 20 premios de 200 euros) entre las personas que completaron la cartilla de la ginkana, que se llevó a cabo con la participación de 51 establecimientos comerciales y de servicios.

Realizado el sorteo, los vales de compra de 500 euros han sido para Esther Saiz e Itziar Iriondo, mientras que las personas agraciadas con los vales de compra de 100 euros son las siguientes: Antonia Dávila, Itziar Ibabe, Arrate Arizmendiarrieta, Maite Zabala, María Luisa Muguerza, Yolanda Blanco, Oihana Urkidi, Ainhoa Bergara, Fernando Méndez, Arantza Garaialde, Gema Maidagan, Loli Sánchez, Mari Carmen Alonso, Paki Urain, Mari Carmen Lizundia, Mirari Astigarraga, Felipa Esnaola, Emilia Milagros Rodríguez, Dora María Alvarenga y María Eugenia Zabala.

La asociación de comerciantes procederá a la entrega de los premios de esta ginkana en un acto que tendrá lugar el próximo lunes (a las 13.10 horas) en Kalegoen plaza. Además, quiere dar las gracias a todas las personas que han participado en la iniciativa.