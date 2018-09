Edu Uribe y José Luis Díez 'Txelu' (Montañeros): «En pruebas tan largas, la cabeza manda más que las piernas a partir del kilómetro 120» Uribe y 'Txelu' llegando a meta tras 53 horas de marcha. / FESTAK.COM Han completado la Bocineros-Deiadar Xtreme, una marcha de 200 kilómetros y un desnivel positivo de 11.000 metros AITOR ZABALA ELGOIBAR. Domingo, 30 septiembre 2018, 00:29

José Luis Díez 'Txelu' y Edu Uribe forman parte del selecto club de montañeros que finalizó la Bocineros-Deiadar Xtreme. Cerca de 90 participantes acudieron a Gernika el 14 de septiembre para afrontar una marcha de 200 kilómetros y 11.000 metros de desnivel positivo a lo largo de las cinco cumbres bocineras (Kolitza, Ganekogorta, Gorbea, Oiz y Sollube), conocidas con ese nombre porque desde su cima se anunciaba la convocatoria de las Juntas Generales del Señorío de Vizcaya mediante señales sonoras y luminosas. 47 terminaron la prueba en el tiempo límite de 56 horas marcado por la organización, y entre ellos estaban Díez y 'Txelu'. Después de 53 horas de marcha casi continua, llegaron cansados pero felices a la meta instalada en la villa foral, punto de salida y llegada de la prueba.

-200 kilómetros y 11.000 metros de desnivel son cifras que asustan. ¿Cómo se prepara una prueba tan exigente?

-Edu Uribe: Para ultras de 100 kilómetros, corro una hora todos los días entre semana, y los fines de semana hago marchas por el monte. De cara a la Bocineros-Deiadar Xtreme, este verano he realizado la travesía de los Pirineos. Han sido 17 días de marcha y 800 kilómetros con mucho desnivel que me han dado fondo y fuerza en las piernas.

El recorrido les llevó a hollar las cimas de Kolitza, Ganekogorta, Gorbea, Oiz y Sollube 47 de los más de 90 participantes que tomaron la salida llegaron a la meta

-José Luis Díez: Mi puesta a punto viene más de las ultras y marchas que hago a lo largo del año. En agosto hice la Calcenada, de 104 kilómetros. Pero son pruebas distintas. En las ultras corro, pero en la Bocineros-Deiadar Xtreme, he ido a un ritmo más lento. No estaba preparado para correr durante tantas horas. El objetivo era terminar.

-¿Nada más tomar la salida no les angustia pensar que todavía tienen 200 kilómetros por delante?

-J.L.D.: Un truco es no pensar en el final de la prueba, sino en el próximo avituallamiento

-¿Pensaron alguna vez en abandonar?

-J.L.D.: Yo sí. Físicamente estaba bien, pero tuve dudas a la altura de Arakaldo. La mujer de Edu se había desplazado hasta allí para darnos apoyo y pensé que igual no era mala idea montarme en la furgoneta y volver a casa. Había recorrido 123 kilómetros y empecé a pensar en lo que quedaba para volver a Gernika. Llamé por teléfono a Edu, que en ese momento no iba conmigo, y a un amigo, y ellos me animaron a seguir. Edu me dijo que me quedaba un tramo duro hasta subir al Gorbea, pero que a partir de ahí era más llevadero. Mi amigo insistió en que no podía abandonar. Me dijo que estaría en Abadiño la mañana siguiente esperando mi llegada, y que tenía que seguir hasta allí. La mujer de Edu también me apoyó. Entre todos me animaron a no parar y a seguir.

-E.U.: Para superar las crisis es importante desconectar: llamar a casa, contactar con amigos, sacar fotos con el móvil o cualquier otra cosa. La clave es engañar a la cabeza y dejar a un lado los pensamientos negativos y la tentación de abandonar.

-El recorrido les ha llevado a pasar dos noches caminando. ¿Han podido dormir?

-J.L.D.: La primera noche se lleva bien; estamos habituados por haber tomado parte en otras ultras. La segunda se me hizo más dura. El objetivo era terminar y en ese plan entraba encontrar tiempo para dormir. En mi caso, la tirada más larga durmiendo fue de dos horas. Llegué a Balmaseda, me duché, comí y dormí aprovechando que llevaba tres horas de margen con respecto al cierre del control. A esas dos horas se le sumaron tres altos más de media hora en el resto del recorrido.

E.U.: Yo dormí unas tres horas. Una tanda de hora y media, la primera noche, y otra del mismo tiempo, la segunda.

-La preparación es fundamental pero ¿qué precauciones hay que tomar en carrera para confiar en que se podrá llegar a meta?

-E.U.: Esta actividad hace que la sangre se concentre en las piernas y da lugar a que no llegue tan fácil al estómago. Es muy importante cuidarlo, porque si te falla el estómago, estás fuera de la carrera. Siempre trato de tener un colchón de tiempo con respecto a las barreras de paso límite durante el recorrido para descansar y comer. En mi caso, suele haber un momento límite, alrededor del kilómetro 70. Conozco mi cuerpo y sé que cuando llevo nueve horas de marcha, tengo que empezar a mimar mi estómago y la alimentación. Si puedo comer bien en ese punto, sé que todo irá bien de ahí en adelante.

-J.L.D: Mi problema es que no me entra nada. Tiro mucho de líquidos, pero apenas como. Al no meter calorías ni hidratos, lo paso mal. Comí tres o cuatro barritas y un gel. Eso en 200 kilómetros no es nada.

-E.U.: Acostumbro a comer un sandwich (atún, vegetal, cangrejo...) cada 20 kilómetros. También llevó barritas de chocolate. Debí comer alrededor de una docena. También comí frutos secos y bebí varios yogures líquidos que había dejado en las bases-vida del recorrido.

-¿Qué otro secreto tienen para hacer más llevadera, en la medida de lo que cabe, una marcha tan dura?.

-J.L.D.: Yo me cambié los calcetines cada 20 kilómetros. Me limpiaba los pies y, tras untarlos con vaselina, me ponía unos limpios. También cambié de zapatillas una vez.

-E.U.: En estas pruebas hay dos cosas fundamentalmente, el estómago y los pies. Yo, por ejemplo, he usado mitosil, una crema cicatrizante que se utiliza para la irritaciones del culo en los niños, para evitar lesiones en los pies.

-Una marcha de 200 kilómetros sería impensable hace unos años, y más aún que cerca de un centenar de montañeros se animara a realizarla.

-J.L.D: Los organizadores pensaban que tres o cuatro participantes terminarían la prueba en el tiempo marcado, y la hemos finalizado 47. La gente que se dio cita en la salida era gente escarmentada en marchas largas, que sabía lo que exigen a nivel físico y mental.

-E.U.: Debes controlar tus sensaciones todo el tiempo y, cuando no te sientes bien, debes encontrar una solución, parándote a descansar, comiendo algo. En pruebas tan largas, la cabeza manda más que las piernas a partir del kilómetro 120.