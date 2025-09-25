Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elgoibar

La txosna de Kalamua elkartea y los talleres para niños, atractivos de la feria mensual

J. L.

elgoibar.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:37

El centro urbano de Elgoibar acogerá mañana una nueva edición de la feria agrícola y ganadera que se celebra en la localidad el último sábado de cada mes.

La jornada ferial volverá a discurrir por los mismos derroteros de siempre. Así, Kalebarren plaza acogerá durante toda la mañana los puestos de diferentes baserritarras y productores locales; y a partir de las 11.00 horas una txosna en la que la ciudadanía podrá degustar pintxos elaborados con productos de los caseríos y las carnicerías del pueblo. En esta ocasión, la txosna de la feria estará gestionada por Kalamua elkartea, la asociación de madres y padres de la Herri Eskola.

Por otro lado, de 11.30 a 14.00 horas se llevarán a cabo unos talleres abiertos a la participación de todas las niñas, niños y familias del pueblo. Esta vez, quienes se acerquen hasta los talleres de Kalebarren plaza (la participación es libre y gratuita) podrán aprender diferentes aspectos relacionados con el mundo de la manzana.

