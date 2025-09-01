La txaranga Mauxitxa de Elgoibar pone la nota alegre en la vuelta al trabajo La banda vuelve a celebrar la tradicional diana en la localidad en primer día laborable de septiembre. Ya van 49años en los que los vecinos recuperan sus rutinas bien acompañados

DV Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:34 Comenta Compartir

1 de septiembre. Toca desperezarse y volver al trabajo. El grueso de la población volverá hoy a la rutina y se olvidará de esos maravillosos días de vacaciones sin tener que madrugar y con pocas obligaciones. La vuelta, que tan poco gusta, no será fácil para nadie. Pero, sin dura, en Elgoibar, los vecinos hoy lo harán con una sonrisa y con música de fondo. Y es que la txaranga Mauxitxa ha puesto la nota alegre al madrugón. Un año más, y ya van 49 ediciones, ha celebrado la tradicional diana por las calles de la localidad.

Puntuales, como no podía ser de otra manera, a la 7 de la mañana y desde la plaza Kalebarren ha partido la txaranga con varias decenas de vecinos animados por la causa. Durante casi media hora, la txaranga ha animado a los vecinos a su vuelta al trabajo para que por lo menos lo hagan con una sonrisa.