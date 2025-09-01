Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La txaranga Mauxitxa, animando la vuelta al trabajo de los vecinos de Elgoibar. Mikel Etxaniz

La txaranga Mauxitxa de Elgoibar pone la nota alegre en la vuelta al trabajo

La banda vuelve a celebrar la tradicional diana en la localidad en primer día laborable de septiembre. Ya van 49años en los que los vecinos recuperan sus rutinas bien acompañados

DV

Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:34

1 de septiembre. Toca desperezarse y volver al trabajo. El grueso de la población volverá hoy a la rutina y se olvidará de esos maravillosos días de vacaciones sin tener que madrugar y con pocas obligaciones. La vuelta, que tan poco gusta, no será fácil para nadie. Pero, sin dura, en Elgoibar, los vecinos hoy lo harán con una sonrisa y con música de fondo. Y es que la txaranga Mauxitxa ha puesto la nota alegre al madrugón. Un año más, y ya van 49 ediciones, ha celebrado la tradicional diana por las calles de la localidad.

Puntuales, como no podía ser de otra manera, a la 7 de la mañana y desde la plaza Kalebarren ha partido la txaranga con varias decenas de vecinos animados por la causa. Durante casi media hora, la txaranga ha animado a los vecinos a su vuelta al trabajo para que por lo menos lo hagan con una sonrisa.

