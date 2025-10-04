Txankakua inicia una 'ginkana' que sorteará 5.000 euros en 22 bonos de compra

J. L. elgoibar. Sábado, 4 de octubre 2025, 21:01 Comenta Compartir

La ciudadanía de Elgoibar tiene desde el pasado vuernes y hasta el próximo día 31 de octubre la posibilidad de participar en la nueva 'ginkana' que ha puesto en marcha la asociación de comerciantes Txankakua con el patrocinio del Consistorio local y del Gobierno Vasco.

En esta ocasión, la 'ginkana' organizada por la asociación de comerciantes elgoibartarra sorteará 22 vales de compra por valor de 5.000 euros (hay dos premios de 500 euros y 20 premios de 200 euros) entre las personas que completen la cartilla de la 'ginkana', que está a disposición de la ciudadanía en los 51 establecimientos comerciales y de servicios que se han adherido a la iniciativa.

Al igual que en las ediciones precedentes, dicha cartilla se deberá rellenar con seis sellos de diferentes comercios (cada negocio estampará su sello al realizar una venta).

Una vez rellene la cartilla el cliente la deberá completar con sus datos personales (nombre, apellido y teléfono de contacto) y depositarla en cualquiera de los comercios participantes.

El día 31 de octubre acaba el plazo para participar en la 'ginkana' y el sorteo de los vales de compra se llevará a cabo el 4 de noviembre.