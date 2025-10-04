Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elgoibar

Txankakua inicia una 'ginkana' que sorteará 5.000 euros en 22 bonos de compra

J. L.

elgoibar.

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:01

Comenta

La ciudadanía de Elgoibar tiene desde el pasado vuernes y hasta el próximo día 31 de octubre la posibilidad de participar en la nueva 'ginkana' que ha puesto en marcha la asociación de comerciantes Txankakua con el patrocinio del Consistorio local y del Gobierno Vasco.

En esta ocasión, la 'ginkana' organizada por la asociación de comerciantes elgoibartarra sorteará 22 vales de compra por valor de 5.000 euros (hay dos premios de 500 euros y 20 premios de 200 euros) entre las personas que completen la cartilla de la 'ginkana', que está a disposición de la ciudadanía en los 51 establecimientos comerciales y de servicios que se han adherido a la iniciativa.

Al igual que en las ediciones precedentes, dicha cartilla se deberá rellenar con seis sellos de diferentes comercios (cada negocio estampará su sello al realizar una venta).

Una vez rellene la cartilla el cliente la deberá completar con sus datos personales (nombre, apellido y teléfono de contacto) y depositarla en cualquiera de los comercios participantes.

El día 31 de octubre acaba el plazo para participar en la 'ginkana' y el sorteo de los vales de compra se llevará a cabo el 4 de noviembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  3. 3

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  4. 4

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  5. 5

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  6. 6 El detalle que llama la atención de los visitantes en la Parte Vieja de San Sebastián
  7. 7

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria
  8. 8 Guía de emergencia ante el principio del fin de Windows 10
  9. 9

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  10. 10

    Israel y Hamás comenzarán a negociar este domingo en Egipto la liberación de los rehenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Txankakua inicia una 'ginkana' que sorteará 5.000 euros en 22 bonos de compra