El eibarrés Aimar González, Leire Egaña y su padre José Mari, tras ganar en sus respectivas categorías el campeonato comarcal, el pasado día 21. DV

Elgoibar

Tres miembros de la familia Egaña logran el billete para el territorial de caza menor con perro

Jabi Leon

elgoibar.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:15

José Mari Egaña y sus hijos Arkaitz y Leire han logrado el billete para participar en el Campeonato de Gipuzkoa de caza menor con perro que se disputará el 5 de octubre en el coto de la localidad alavesa de Zambrana.

José Mari y Leire se clasificaron para luchar por la txapela del territorial tras imponerse en sus respectivas categorías del campeonato comarcal que se disputó el día 21. José Mari se proclamó campeón de Debabarrena en la categoría de veteranos tras abatir seis perdices; las mismas que cazó su hija Leire para proclamarse campeona comarcal en la categoría femenina. El tercer miembro del caserío Mintxeta que tomará parte en el Campeonato de Gipuzkoa será Arkaitz, que acudirá a la cita por ser el ganador de la pasada edición.

Junto a los integrantes de la familia Egaña, en el campeonato territorial también estará el elgoibartarra Iraitz Txurruka, que quedó tercero en la categoría sénior del comarcal.

