Torneo para federados con Elo-Fide inferior a 2.200 Martes, 24 julio 2018, 00:20

Septiembre marcará también el inicio del I Open Danobat Sub 2.200, torneo para federados con una puntuación Elo-Fide inferior a los 2.200 puntos. El torneo, que se disputará a un ritmo de juego de 60'+30'' y permitirá sumar puntos Elo-Fide, consta de siete rondas (27 de septiembre, 11 de octubre, 25 de octubre, 8 de noviembre, 15 de noviembre, 29 de noviembre y 13 de diciembre). El ganador recibirá un trofeo y un premio en metálico de 200 euros, el segundo, un trofeo y 100 euros, y, el tercero, un trofeo y 60 euros. Además, habrá premios por puntuación Elo-Fide: sub 2000 (50 euros), sub 1850 (30 euros) y sub 1700 (30 euros). El I Open Danobat se jugará en el sótano de la Casa de cultura. Inscripciones en fidodidomik@hotmail.com.