El título del segundo Open Danobat pone en liza a 63 ajedrecistas. Los Grandes Maestros H. Grigoryan, Gabriel del Río y Jaime Santos, ganador en 2018, son los grandes favoritos

El edificio Asmaola servirá de marco al II Open Internacional de Ajedrez Danobat Elgoibar este fin de semana. Las paredes de este edificio ubicado junto al IMH verán como los ajedrecistas suplen por unos días a los técnicos y estudiantes que investigan y trabajan en el campo de la tecnología industrial y ponen a prueba todas sus capacidades sobre el tablero en una competición que va a reunir en Elgoibar a un total de 63 jugadores.

El torneo organizado por Zubi Ondo Xake Taldea cuenta con un plantel de auténtico lujo. La lista de favoritos aparece encabezada por el gran maestro (GM) armenio H.Grigoryan Karen (Elo 2601), a priori el gran rival del leonés Jaime Santos (GM Elo 2591) en su lucha por revalidar el título que obtuvo el año pasado, en la primera edición de este torneo.

Tampoco se puede perder de vista al papel que pueden jugar Salvador Gabriel del Río (GM Elo 2488), el maestro internacional (M) Mikel Huerga y los maestros FIDE (FM) Enrique Tejedor, David Astasio y Adrián Martínez. En principio, el ganador absoluto debería de estar entre los nombres señalados anteriormente, pero nunca se puede descartar la sorpresa en una competición de este tipo.

Al igual que en 2018, el torneo se disputará a nueve rondas por el sistema suizo como fórmula de competición. Hoy se va a disputar la primera jornada, un encuentro que constará de un total de seis rondas que tendrán lugar entre las 11.00 y las 19.30, hora de inicio de las últimas partidas del día. El cierre del campeonato llegará mañana por la mañana, con las tres rondas finales, de las que saldrá el ganador que sucederá en el palmarés a Jaime Santos.

Este año, el torneo volverá a contar con un sustancioso apartado de premios. El ganador absoluto se hará acreedor a un trofeo y a un premio de 500 euros en metálico. El segundo clasificado recibirá un trofeo y 350 euros; el tercero, un trofeo y 250 euros; el cuarto, un trofeo y 200 euros; finalmente, el quinto, un trofeo y 150 euros. No son los únicos jugadores que van a ser premiados por su rendimiento. El torneo está dotado de premios de 60 euros, 40 euros y 20 euros, respectivamente, para los tres primeros clasificados en la categoría reservada a ajedrecistas con una puntuación Elo Fide inferior a 2.200 puntos. Estos premios se repetirán también en la categoría de jugadores con un Elo Fide inferior a 2.000 puntos y en la de jugadores de un Elo Fide inferior a 1.800 puntos. A su vez, los tres primeros guipuzcoanos optarán a tres premios de 60 euros, 40 euros y 20 euros, respectivamente, mientras que los ganadores de las categorías sub 18 y sub 16 se harán acreedores a sendos trofeos.