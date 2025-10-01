Las tasas e impuestos municipales de 2026 sufrirán un incremento general del 2,8%

Contenedores para la recogida de residuos generados en el ámbito doméstico, en el barrio de Urazandi.

La corporación municipal de Elgoibar aprobó en el Pleno ordinario celebrado el pasado martes las nuevas ordenanzas fiscales para el año 2026, que por norma general contemplan un incremento del 2,8% para la mayoría de las tasas e impuestos municipales.

Las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio salieron adelante con el voto favorable de los concejales del equipo de gobierno municipal (PNV y PSE), mientras que los ediles de EH Bildu se posicionaron en contra después de que los responsabes municipales rechazaran su propuesta.

Desde el equipo de Gobierno local aseguran que las ordenanzas fiscales aprobadas para 2026 «se basan en los principios de responsabilidad, eficiencia y equidad, y buscan dar respuesta a los retos actuales». Además, justifican un aumento general del 2,8% para las tasas e impuestos municipales «porque ese es el incremento registrado en el IPC de Euskadi en agosto, que desde hace muchos años es el mes que este Ayuntamiento toma como referencia para el establecimiento de las ordenanzas del año siguiente».

Principales excepciones

Aunque de manera general la ciudadanía pagará el próximo año un 2,8% más por las tasas e impuestos municipales, hay algunas excepciones significativas.

Como cada año, una de ellas será la tasa que se cobra por el servicio de recogida y tratamiento de los residuos generados en el ámbito doméstico, que sufrirá un incremento del 5%.

Esto es así porque el Ayuntamiento repercutirá en la ciudadanía el aumento del coste que la Mancomunidad de Debabarrena aplicará al propio Consistorio, lo que «asegura la calidad del servicio que recibe todo el municipio».

La otra excepción relevante al incremento generalizado de las tasas serán las tarifas correspondientes a las instalaciones deportivas municipales, que aumentarán un 8,5%.

Los responsables municipales consideran que dicho incremento «permitirá mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios deportivos municipales, haciendo que cada persona usuaria contribuya de acuerdo con el servicio que recibe».

Eso sí, quienes reciben alguna ayuda social (RGI, AES...) pagarán un 70% menos y las familias monoparentales contarán con un descuento del 30%.