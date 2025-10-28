Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista general de la maqueta creada por la asociación Elgojaiotza, ubicada en el salón de plenos. J. LEON

Elgoibar

Esta tarde hay una visita guiada por la espectacular maqueta del conjunto de Kalegoen plaza

Los miembros de la asociación Elgojaiotza acudirán al salón de Plenos para explicar, a las 19.30 horas, el proceso de creación de su obra

Jabi Leon

elgoibar.

Martes, 28 de octubre 2025, 20:07

Todas las personas interesadas tienen esta tarde la posibilidad de participar en una visita guiada organizada con el objetivo de que la ciudadanía contemple y conozca las particularidades de la espectacular maqueta del conjunto monumental de Kalegoen plaza que la asociación Elgojaiotza incorporó en 1998 al Belén mecánico de la parroquia.

La maqueta del conjunto monumental de Kalegoen plaza (erigido en el siglo XVII y conformado por la casa consistorial, la plaza barroca, la iglesia parroquial, un edificio de viviendas porticadas y el frontón) fue la aportación que los miembros de Elgojaiotza hicieron al programa para conmemorar el 650 aniversario de la concesión (por el rey Alfonso XI) de la Carta Puebla que está en el origen de la fundación de la villa.

La maqueta suscitó el aplauso unánime de la ciudadanía, pero un año después de su presentación se trasladó al desván de la casa de cultura, donde ha permanecido hasta que el pasado mes de junio se reubicó en el salón de Plenos del Ayuntamiento (para poder hacerla encajar en su nuevo emplazamiento la maqueta ha visto reducidas sus dimensiones originales de 6 x 3,5 metros hasta los 4,5 x 2,5 metros).

Quienes deseen admirar esta auténtica obra de arte no tienen más que acudir esta tarde (a las 19.30 horas) al Consistorio. Los integrantes de Elgojaiotza estarán allí para explicar el proceso de construcción y responder a las preguntas del público asistente.

La invitación para esta jornada de puertas abiertas está cursada.

