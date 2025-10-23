La taquilla del Herriko Antzokia se cerrará cinco minutos antes del inicio de los espectáculos

El departamento de Cultura del Ayuntamiento de Elgoibar ha anunciado la adopción de diferentes medidas encaminadas a garantizar que los eventos organizados en el Herriko ... Antzokia (sesiones de cine, espectáculos escénicos...) puedan comenzar a la hora programada.

Además, con las nuevas medidas adoptadas, que entrarán en vigor el 1 de noviembre, se pretende evitar tanto las colas que se producen a última hora como la entrada de público al recinto con las funciones ya empezadas.

Según explican desde el Ayuntamiento de Elgoibar, a partir del citado día 1 de noviembre «la taquilla del Herriko Antzokia se cerrará cinco minutos antes del inicio de la función o del espectáculo previsto».

Los responsables municipales explican que con esa medida «pretendemos evitar los cuellos de botella que se producen cuando todos acudimos al Herriko Antzokia en el último cuarto de hora».

Además, recuerdan que «el servicio de taquilla se puede utilizar desde 45 minutos antes del inicio de la sesión» y que la ciudadanía también tiene la posibilidad de adquirir online las entradas «tanto de cine como de espectáculos» a través de la web https://herrikoantzokia.eus (para realizar los pagos se pueden utilizar tarjetas bancarias).

Todo ello, sin olvidar que la taquilla del Herriko Antzokia también se abre las tardes de los sábados para la venta anticipada de entradas. Eso sí, a partir del próximo día 1 de noviembre el horario habitual de venta de entradas de los sábados se modificará y será «de 19:15 a 21:30 horas».

El Ayuntamiento de Elgoibar pide a la ciudadanía «colaboración y comprensión para evitar las colas y esperas que se producen en la taquilla» e insiste en que las medidas adoptadas persiguen «que las actividades en el Herriko Antzokia puedan comenzar con mayor puntualidad».

Aunque ya se lo había planteado con anterioridad, el área municipal de Cultura ha decidido introducir las medidas indicadas después de que el pasado domingo numerosas personas accedieran al cine cuando ya hacía varios minutos que había comenzado la proyección de la película 'Maspalomas', lo que generó un importante malestar entre buena parte del público que ocupaba sus asientos desde antes del inicio.

Quen desee presentar una queja o plantear alguna propuesta puede enviar un correo a la dirección kultura@elgoibar.eus.