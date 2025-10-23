Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista de las carteleras y de la zona de taquilla del Herriko Antzokia. J.L.

Elgoibar

La taquilla del Herriko Antzokia se cerrará cinco minutos antes del inicio de los espectáculos

La medida pretende garantizar que los eventos comiencen a la hora prevista y evitar tanto las colas de última hora como la entrada del público con las funciones empezadas

Jabi Leon

Elgoibar

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:19

Comenta

El departamento de Cultura del Ayuntamiento de Elgoibar ha anunciado la adopción de diferentes medidas encaminadas a garantizar que los eventos organizados en el Herriko ... Antzokia (sesiones de cine, espectáculos escénicos...) puedan comenzar a la hora programada.

