Una tala que acaba con un paisaje emblemático

Los numerosos elgoibartarras que acostumbran a pasear entre el casco urbano de la villa y el barrio rural de Sallobente-Ermuaran se están llevando ... estos días una desagradable sorpresa al constatar que han sido talados los grandes 'plataneros' que desde hace más de cuatro décadas presidían el tramo comprendido entre los caseríos Berdun y Garagartza, al que se accede por el camino principal que continúa a partir de la ermita del barrio.

Este periódico ha podido constatar que la tala de los árboles de la especie 'Platanus × hispanica', perteneciente a la familia de las platanáceas, ha sido realizada por los nuevos propietarios del terreno sobre el que se asentaban contando con la autorización pertinente, por lo que en lo referente a cuestiones de legalidad no hay nada que objetar.

Aún así, el corte de estos árboles, de imponente porte y que pueden llegar a alcanzar los 55 metros de altura, ha provocado tristeza y cierto malestar entre las muchas personas que acostumbran a pasear por la zona.

No en vano, la tala de los 'plataneros', que estaban situados en la margen izquierda de la regata de Sallobente, ha transformado por completo un paisaje único del popular barrio elgoibartarra.

Y ese es el comentario general que se puede escuchar tanto entre quienes caminan habitualmente por el entorno como entre los vecinos «de siempre» del barrio.

Uno de ellos, que ronda los 55 años y prefiere no dar su nombre «para que no se produzcan malos rollos entre los que vivimos en Sallobente», reconocía a este periódico que días después de conocer la tala de los plataneros todavía no ha tenido fuerzas para acudir hasta el lugar para ver cómo ha quedado la zona: «siendo niño solía ir a jugar muchas veces a ese entorno del barrio. Entonces ya estaban esos plataneros y me ha dado muchísima pena saber que los han cortado. No sé qué beneficio se puede sacar con ellos pero lo que está claro es que con su tala han acabado con un paisaje emblemático del barrio en el que se podía disfrutar de una manera especial del sonido de los pájaros y del agua y en el que siempre se ha respirado paz y tranquilidad».

Una especie «no autóctona»

Preguntado por esta cuestión, el concejal elgoibartarra para el ámbito rural, Iñigo Loyola, explica que «el Ayuntamiento no tiene nada que decir en relación a talas como la de los 'plataneros' de Sallobente-Ermuaran».

Según cuenta el propio edil, «es el guarda forestal la persona autorizada para permitir o denegar las talas y en este caso concreto no me caben dudas de que ha dado el permiso necesario porque los plataneros son unas especies invasoras». Además, añade, «esos árboles estaban situados muy cerca del cauce de la regata, con el consiguiente riesgo de generar un tapón en el caso de que se produjera la caída de algún árbol o de alguna de sus grandes ramas».

Por otra parte, Loyola se muestra convencido de que el guarda no hubiera dado facilidades para derribar los árboles en el caso de que hubieran sido ejemplares de especies autóctonas como robles o hayas; «pero al tratarse de plataneros no creo que haya habido dudas para autorizar la tala, por mucho que eso haya provocado cambios en el paisaje».