La Subida a Karakate encumbra al elgoibartarra Hasier Murua y a la lezamarra Irati Ortiz de Anda

Hasier Murua afronta los últimos metros antes de alcanzar el vértice geodésico de Karakate. Irati Ortiz de Anda sale del hayedo a la campa.

Jabi Leon elgoibar. Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:04 Comenta Compartir

El elgoibartarra Hasier Murua y la lezamarra Irati Ortiz de Anda se impusieron el pasado sábado en la XXXI Subida a Karakate, un evento deportivo que volvió a congregar a decenas de personas en torno a la cima del emblemático monte.

Organizada por la sociedad montañera Morkaiko, la Subida a Karakate de este año contó con la participación de 78 atletas (69 hombres y 9 mujeres) que debieron completar un tramo inicial (de Kalegoen plaza a Erretsundi) siguiendo un recorrido definido por la organización para, seguidamente, elegir el itinerario que cada cual consideró oportuno hasta llegar a la cima de Karakate.

En lo referente a la competición, Hasier Murua alcanzó la meta en primer lugar tras haber mantenido una dura pugna durante toda la ascensión con el también elgoibartarra Iñigo Lariz (ganador de la prueba en los años 2007, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2018), quien a los 42 años de edad sigue estando en plena forma.

Para lograr la que es su primera victoria en la Subida a Karakate, Hasier Murua completó el exigente recorrido (unos cuatro kilómetros de ascensión con un desnivel positivo aproximado de 650 metros) en 28:43. Lariz fue segundo (a 19 segundos de Murua) y el ondarrutarra Iosu Urrutia tercero (a 1:31 del vencedor).

En cuanto a la participación femenina, la corredora lezamarra Irati Ortiz de Anda, una habitual en las carreras de montaña, consiguió la txapela en su estreno como participante en la Subida a Karakate.

La ganadora alcanzó el vértice geodésico en 34:53, aventajando en 49 segundos a la segunda clasificada (la aramarra Maider Unanue) y en 2:32 a la tercera (la zarauztarra Jone Albisua).

Además de Murua y Ortiz de Anda, las personas premiadas en la XXXI Subida a Karakate fueron Iñigo Lariz (al ser el ganador de Elgoibar recibió el premio al primer corredor local), Lore Bereziartua (primera elgoibartarra), Victor Dobarro (participante que más se acercó, sin pasarse, al doble del tiempo realizado por el vencedor) y Maite Landaburu (atleta que alcanzó la cima con mejor cara).

Doble homenaje

El club de montaña Morkaiko aprovechó la Subida a Karakate del sábado para homenajear a dos elgoibartarras que este año han protagonizado sendos retos con Karakate en el punto de mira.

Uno de los homenajeados fue Jose Luis Diez 'Txelu', que a comienzos de año ascendió 101 días consecutivos al emblemático monte. El otro reconocimiento se le llevó Iban Fernández, que sigue inmerso en su reto de subir 365 veces a Karakate en el presente año.