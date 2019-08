Un sofocante y lucido inicio festivo El cabezudo que recrea la figura de Jose Alberto Ansola, 'Mauxitxa', primer director de la txaranga que lleva su nombre, se convirtió ayer en la gran atracción de la primera jornada de las fiestas de San Bartolomé La txaranga Mauxitxa copó el protagonismo de la primera jornada de los 'sanbartolos' AITOR ZABALA ELGOIBAR. Sábado, 24 agosto 2019, 00:11

Las fiestas de San Bartolomé echaron a andar ayer en una jornada marcada por el calor. El sol acompañó las primeras horas de unas fiestas que tuvieron a otro de sus grandes protagonistas en la txaranga Mauxitxa, encargada de prender la mecha del chupinazo con el que se dio comienzo de manera oficial a las fiestas de San Bartolomé. Jose Alberto Ansola 'Mauxitxa', primer director de la txaranga que lleva su nombre, y varios de los miembros originales de esta agrupación se asomaron al balcón de la casa consistorial para sorprender con una pieza musical a los elgoibartarras que se agolpaban en Kalegoen. Junto a ellos estaba el que, sin lugar a dudas, fue otro de los protagonistas de esta primera jornada festiva, un cabezudo que recrea de manera fidedigna al propio Jose Alberto Ansola. El estallido del cohete sobre el cielo de Elgoibar dio paso al descorche de innumerables botellas de líquido espumoso por parte de los chicos que ocupaban la plaza, y al primer pasacalle de estas fiestas protagonizado por Mauxitxa y encabezado en esta ocasión por el cabezudo que representa al que fuera primer director de la txaranga.

La mañana de ayer tuvo otro de sus puntos de referencia en el ciclismo, con la disputa del Memorial Etxaniz. Francisco Galván (Lizarte) se alzó con la victoria al cruzar la línea de meta con una renta de siete segundos sobre Álex Jaime Lizarte) e Iker Ballarin (Laboral Kutxa). Por su parte, la parroquia de San Bartolomé sirvió de marco a un visita guiada en la que Peio Arrieta y Javier Elorza explicaron a una docena de personas las interioridades de este recinto religioso. Kalegoen acogió también a las 12.30 la interpretación de la Larrain Dantza por un grupo de elgoibartarras, que desafiaron al calor para bailar por segundo año consecutivo esta pieza del folklore tradicional vasco.

El parque de los Derechos Humanos fue otro de los puntos de referencia de la primera jornada de fiestas. Decenas de elgoibartarras acudieron fieles a la cita con el chupinazo de las tres de la tarde, para asistir al lanzamiento de los tres cohetes que caracterizan a esta celebración. En esta ocasión, fue Iñaki Álvarez, 'Moxo', el encargado de prender la mecha de los cohetes.

El parque infantil y el pasacalle de la comparsa de gigantes, cabezudos y zezenzikletas fueron citas obligadas ayer, al igual que el pasacalle de la txaranga Mauxitxa y la tamborrada de Trinidades, y la Salve en la parroquia de San Bartolomé.

La jornada de ayer acogió también iniciativas encaminadas a denunciar la violencia machista ('Beldur barik gunea', en Kalegoen) y a concienciar contra las adicciones (Programa Botiltzarra y testing de drogas), que tendrán continuidad a lo largo de las fiestas, con nuevas campañas.

Día de San Bartolomé

Las dianas de los dulzaineros de Pamplona, Laguardia y Elgoibar a las 9.00 marcarán hoy el inicio del día de San Bartolomé. A las 10.45, la figura del patrón de Elgoibar abandonará su retiro en la parroquia de San Bartolomé para presidir la procesión que precederá a la misa que tendrá lugar a las 11.00. Tras la misa, Kalegoen acogerá la interpretación de la LXXXIV Soka Dantza a cargo de Haritz EDT y la Banda Municipal de Txistularis. A su conclusión, la Banda de Música de Elgoibar ofrecerá un concierto con el apoyo de los dulzaineros de la localidad, en el que interpretará las piezas 'Merry go round' (Phillip Sparke), 'Ascentium' (Ed Huckeby); 'At dawn they slept' (arreglos de Jay Bocock), 'Fuenterrabía-Hondarribi' (Tomás Aragües), 'Vals de ejecución' (N.García y arreglos de Juanma Sáez), y 'Espérame en Elciego' (arreglos de Iñaki Urkizu). El cierre del concierto llegará con 'Gora Mauxitxa 50. Txiki eguna ospatzen', una composición de Txomin Mujika dedicada a la txaranga elgoibartarra.

El parque de juego para niños y adolescentes abrirá sus puertas en Aita Agirre y en Kalegoen a las 16.00. A las 17.30 tendrá lugar un nuevo pasacalle de gigantes, cabezudos y zezenzikletas al ritmo de la música de los dulzaineros de Elgoibar, Pamplona y Laguardia (Lekueder, zona libre de cabezudos). A las 18.00 se jugará en el frontón de la Ikastola la semifinal del Torneo San Bartolomé de pelota a mano profesional y, a las 19.00, Kalebarren acogerá la representación de 'Prozak' por parte de Malas Compañías Zirkoa. El programa de actos del día de San Bartolomé se cierra con un concierto en Kalegoen a partir de las 23.00 en el que participarán Noa Voll Damn&The Hell Drinkers y The Etta James Experience.