Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Miembros de Sallobente elkartea con la carretilla. SALLOBENTE ELKARTEA

Elgoibar

Sigue sin aparecer el boleto agraciado con el primer premio de la rifa de las fiestas de Sallobente

Jabi Leon

elgoibar.

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:26

Los integrantes de Sallobente elkartea comunican a la ciudadanía que sigue sin aparecer el boleto con el número 05.958, agraciado con el primer premio de la rifa que se organiza cada año con el objetivo de recaudar fondos para las fiestas de Sallobente-Ermuaran.

El sorteo de la rifa se llevó a cabo en agosto tras los festejos, pero el boleto premiado sigue sin aparecer y el plazo para su presentación concluye el próximo día 17.

«Si para ese día no aparece el boleto agraciado en el sorteo, el premio será para el boleto con el número de reserva, el 03.127, que sí que ha aparecido», avanzan desde la directiva de la sociedad del barrio.

Los miembros de Sallobente elkartea explican que «los boletos de la rifa con el número premiado y con el de reserva se vendieron en el pueblo durante la celebración de la pasada feria especial de Trinidades».

El premio de la rifa consiste en una carretilla repleta de productos (y una televisión de gran tamaño). Quien tenga el boleto ganador puede enviar un mensaje a sallobente.elkartea@gmail.com.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  2. 2 El precio de una casa completa que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  3. 3

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  4. 4

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  5. 5 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  6. 6

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación
  7. 7

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  8. 8 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  9. 9 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  10. 10

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sigue sin aparecer el boleto agraciado con el primer premio de la rifa de las fiestas de Sallobente

Sigue sin aparecer el boleto agraciado con el primer premio de la rifa de las fiestas de Sallobente