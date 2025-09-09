Sigue sin aparecer el boleto agraciado con el primer premio de la rifa de las fiestas de Sallobente

Jabi Leon elgoibar. Martes, 9 de septiembre 2025, 20:26

Los integrantes de Sallobente elkartea comunican a la ciudadanía que sigue sin aparecer el boleto con el número 05.958, agraciado con el primer premio de la rifa que se organiza cada año con el objetivo de recaudar fondos para las fiestas de Sallobente-Ermuaran.

El sorteo de la rifa se llevó a cabo en agosto tras los festejos, pero el boleto premiado sigue sin aparecer y el plazo para su presentación concluye el próximo día 17.

«Si para ese día no aparece el boleto agraciado en el sorteo, el premio será para el boleto con el número de reserva, el 03.127, que sí que ha aparecido», avanzan desde la directiva de la sociedad del barrio.

Los miembros de Sallobente elkartea explican que «los boletos de la rifa con el número premiado y con el de reserva se vendieron en el pueblo durante la celebración de la pasada feria especial de Trinidades».

El premio de la rifa consiste en una carretilla repleta de productos (y una televisión de gran tamaño). Quien tenga el boleto ganador puede enviar un mensaje a sallobente.elkartea@gmail.com.