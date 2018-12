Shanty Oria acerca su obra a los elgoibartarras Personajes. Shanty Oria combina los paisajes y los retratos. / AITOR La muestra recoge una serie de obras marcada en buena medida por la presencia de Elgoibar A.Z. ELGOIBAR. Viernes, 28 diciembre 2018, 00:32

El elgoibartarra Shanty Oria se define como un pintor autodidacta total. Su andadura en el campo de la pintura ha estado marcada por el método de la prueba y el error a la búsqueda de soluciones para resolver los problemas que se encontraba en la materialización de sus cuadros. «He dibujado desde siempre. En la escuela, el profesor de Religión me hacía dibujar escenas de la Biblia para explicar sus clases. Por desgracia, entonces no tuve ocasión de formarme. En casa intentaron que fuera a estudiar a una academia en Eibar, pero era algo muy complicado por los problemas de desplazamiento. No había tantas posibilidades como ahora, así que me tocó aprender por mi cuenta», manifiesta el artista elgoibartarra.

Toda esa labor, perfeccionada a lo largo de los años, se hace patente en la muestra pictórica que se puede admirar estos días en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura. Paisajes en los que la presencia de Elgoibar y algunos de sus enclaves más señalados, como el río Deba, el casco antiguo, la parroquia de San Bartolomé o la plaza Aita Agirre, es notable, retratos de personajes, alguno de los cuales se les harán muy conocidos a los vecinos de esta localidad, e imágenes que trasladan hacia lejanas tierras a los visitantes a la muestra, se acompañan de algunas esculturas en bronces fruto de su desbordante imaginación.

Todos los que no hayan visitado aún la exposición de Shanty Oria en la Casa de Cultura están a tiempo de hacerlo, ya que no cerrará sus puertas hasta la jornada de mañana, 29 de diciembre.