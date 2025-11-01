La Sanlobeerfest regresa con un interesante campeonato de Mus como principal novedad

Decenas de personas disfrutan de la pasada edición de la feria de la cerveza Sanlobeerfest en el recinto de Maala.

Jabi Leon elgoibar. Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

El parque cubierto de Maala acogerá entre los días 6 y 9 de noviembre la undécima edición de la Sanlobeerfest; la feria de la cerveza que organiza el club de balonmano Sanlo con el principal objetivo de recaudar fondos para hacer frente a los gastos de la nueva temporada que acaba de comenzar.

Al igual que en las ediciones anteriores, la Sanlobeerfest del 2025 ofrecerá al conjunto de la ciudadanía la posibilidad de degustar diferentes variedades de cerveza. Concretamente, este año habrá Keler 0,0 tostada; Keler Donostia 1890; Estrella Damm Inedit; cerveza con limón Damm Lemon; Oro Bilbao 1912; Grimbergen y Bock Damm Negra Munich).

Ni que decir tiene, quienes se acerquen hasta el recinto ferial también podrán saciar el apetito. En este sentido, desde la organización avanzan que «se servirán los platos habituales; esto es, salchichas y codillo de cerdo, en ambos casos con puré de patata; y pollo asado con patatas fritas». De postre, añaden, «habrá helados».

La noche del viernes actuará en directo el grupo Diablues ta Blueifer Band y la noche del sábado Los Gavilanes M.J.

Conciertos, bingo, Mus...

El programa de la Sanlobeerfest de 2025 se pondrá en marcha la tarde del próximo jueves con el acto oficial de apertura (tendrá lugar a las 19.00 horas) y con música (a partir de las 21.30 horas).

El viernes el recinto se abrirá a las 18.00 horas y a las 23.00 horas tendrá lugar el primer espectáculo de música en directo de esta feria, que correrá a cargo del grupo Diablues ta Blueifer Band.

El próximo sábado la apertura de la feria de la cerveza se adelantará a las 12.00 horas y para la tarde se ha programado, por primera vez, un campeonato de Mus que contempla jugosos premios para las mejores parejas.

Ese I Campeonato de Mus, bautizado con el nombre de Sanlobeer Elgoibar, dará comienzo a las 16.00 horas y las parejas interesadas en tomar parte en el mismo pueden apuntarse hasta el próximo martes, día 4 de noviembre. La inscripción cuesta 20 euros (por pareja) y se debe realizar enviando un mensaje de WhatsApp al número de teléfono 688 735 446.

Como se ha indicado con anterioridad el I Campeonato de Mus organizado en el marco de la Sanlobeerfest entregará importantes premios.

Así, la pareja vencedora se llevará una txapela, una cena en el restaurante Txarriduna y 200 euros en metálico; mientras que la pareja subcampeona recibirá una cena en el Txarriduna y 100 euros en metálico y la clasificada en tercer lugar una cena en la cafetería King Kong.

Según explica el presidente del club de balonmano Sanlo, Germán Telleria, con la organización del campeonato de Mus «buscamos añadir un aliciente a la tarde del sábado, que suele ser uno de los momentos más flojos de toda la feria».

Sea como fuere, el programa de la feria de la cerveza organizado para el próximo 8 de noviembre no acaba ahí: a las 23.00 horas de ese día está previsto un nuevo concierto, esta vez a cargo del grupo Los Gavilanes M.J.; y a medianoche se llevará a cabo el ya consagrado bingo solidario que el Sanlo organiza con el fin de ayudar económicamente a alguna entidad sin ánimo de lucro del pueblo o que da servicio a la localidad.

La programación de la XI Sanlobeerfest llegará a su fin el próximo domingo. Ese día el recinto ferial se abrirá a las 12.00 horas, a las 14.30 horas tendrá lugar una gran paella popular y a las 17.30 horas se dará por terminada la feria.