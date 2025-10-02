El Sanlo inicia la temporada con 264 jugadoras y jugadores y una veintena de equipos

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:16 Comenta Compartir

El club de balonmano Sanlo de Elgoibar ha dado inicio a la nueva temporada deportiva 2025/2026 con 264 jugadoras y jugadores y una veintena de equipos bajo su disciplina. De esos 20 equipos, 12 competirán a nivel federado (Pizzería Salento, Deca, Deuko Izarra, Urkunde, Neurri, Zubacor, Astigarraga GYS Sport, Tecnifuelle, Malape taberna, Alcorta Forging Group, Cimde y Amaro eraikuntzak) y los 8 restantes (Ongi, Bacalaos Alkorta, Berkoa A, B, C y D; y Dario Bus A y B) conformarán la Escuela de Balonmano del club, que esta campaña está integrada por 87 menores. Curiosamente, de todos ellos 70 son niñas y 17 niños, por lo que la presencia femenina sigue siendo claramente mayoritaria en la cantera del balonmano local.