Sale a concurso la plaza de técnico municipal de Igualdad

El Ayuntamiento de Elgoibar ha aprobado la convocatoria ordinaria de un concurso-oposición abierto «para la provisión de una plaza de 'Técnico/a de Igualdad, Diversidad y Cooperación', para funcionario/a de carrera».

Las personas interesadas en participar en el proceso selectivo para la asignación de la citada plaza, vacante en la plantilla de personal del Consistorio elgoibartarra, deben cumplir diferentes requisitos como «estar en posesión de título de universitario de grado, diplomatura o equivalente; haber realizado un curso de formación sobre igualdad entre mujeres y hombres, con una duración mínima de 150 horas y con certificación oficial (de Universidad o Administración pública); y acreditar un perfil 3 de euskera (nivel C1)».

Las bases específicas de la convocatoria para la provisión de la citada plaza se publicaron el día 29 de julio del 2025 en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y el pasado miércoles día 10 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado.

Las personas interesadas podrán realizar la solicitud para participar en el proceso hasta el 8 de octubre de 2025 (incluido) a través de la web municipal (www.elgoibar.eus) o en la oficina del Servicio de Atención Ciudadana. Más información en la dirección www.elgoibar.eus/lan-eskaintza.