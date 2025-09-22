Saka gana el concurso que premia a la ganadería que ha ofrecido la mejor sokamuturra de 2025

El pasado mes de febrero la ganadería Marqués de Saka de Deba comunicó a través de sus redes sociales que se había visto obligada a sacrificar las 160 cabezas de ganado que tenía, tras no poder revertir la incidencia de tuberculosis que había afectado a sus animales.

Aquella situación fue calificada como un «duro y cruel final» por la que hasta ese momento era la ganadería de reses bravas destinadas a festejos populares más antigua de Euskadi. Sin embargo, las personas responsables de Saka no arrojaron la toalla y siguieron trabajando para mantener con vida la ganadería; que tras el fuerte mazazo que sufrió a comienzos de año ya ha empezado a recibir las primeras alegrías.

Una de ellas se la acaba de dar el Ayuntamiento de Elgoibar, que ha concedido a Saka el premio que le acredita como la ganadería que ha ofrecido la mejor sokamuturra de 2025 en la localidad.

Cabe recordar que este año han sido cuatro las citas con las vaquillas que se han llevado a cabo en el municipio. La primera de ellas tuvo lugar durante las fiestas de Trinidades (con toros de la ganadería Albara) y las tres restantes en las pasadas fiestas patronales de San Bartolomé (con reses de Ruso, Lopene y Saka).

Pues bien, como ganadora de este peculiar concurso, la ganadería debarra se ha ganado el derecho a participar en una de las sokamuturras que se celebrarán en alguna de las fiestas de Elgoibar de 2026.

Las otras ganaderías que tomarán parte en las demás sokamuturras «se decidirán mediante un sorteo al que pueden apuntarse todas las ganaderías que están inscritas en la asociación Euskal Zezenzaleen Elkartea», explican desde el Consistorio.

El jurado del presente concurso ha estado 6conformado por «un grupo de personas expertas en sokamuturra» y a la hora de decidir su veredicto ha tenido en cuenta aspectos como «la calidad de los toros, el ensogado de los mismos o el manejo de la cuerda de los 'soka-mutilak'.