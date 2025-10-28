Un rosario «para recordar a nuestros difuntos» abrirá el viernes los actos religiosos del día de Todos los Santos

Como cada año, buena parte de la ciudadanía elgoibartarra aprovechará la festividad de Todos los Santos que se celebra este próximo sábado para acudir al cementerio de Olaso y recordar a familiares y personas allegadas ya fallecidas.

Además, quienes lo deseen tendrán los próximos días la posibilidad de recordar a sus seres queridos participando en las diferentes actividades organizadas por la Parroquia local en torno al día de Todos los Santos.

El programa religioso elaborado por la Parroquia de San Bartolomé con motivo de esta fiesta se pondrá en marcha a las 19.00 horas de este próximo viernes «con un santo rosario para recordar a nuestros difuntos». Dicho acto se llevará a cabo «en la Parroquia, ante el altar de la Virgen del Rosario».

Por otro lado, la iglesia parroquial albergará tanto el sábado 1 de noviembre (Día de Todos los Santos) como el domingo día 2 (Memoria de los fieles difuntos) sendas misas (ambas comenzarán a las 11.00 horas).