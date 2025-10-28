Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elgoibar

Un rosario «para recordar a nuestros difuntos» abrirá el viernes los actos religiosos del día de Todos los Santos

J. L.

elgoibar.

Martes, 28 de octubre 2025, 20:06

Comenta

Como cada año, buena parte de la ciudadanía elgoibartarra aprovechará la festividad de Todos los Santos que se celebra este próximo sábado para acudir al cementerio de Olaso y recordar a familiares y personas allegadas ya fallecidas.

Además, quienes lo deseen tendrán los próximos días la posibilidad de recordar a sus seres queridos participando en las diferentes actividades organizadas por la Parroquia local en torno al día de Todos los Santos.

El programa religioso elaborado por la Parroquia de San Bartolomé con motivo de esta fiesta se pondrá en marcha a las 19.00 horas de este próximo viernes «con un santo rosario para recordar a nuestros difuntos». Dicho acto se llevará a cabo «en la Parroquia, ante el altar de la Virgen del Rosario».

Por otro lado, la iglesia parroquial albergará tanto el sábado 1 de noviembre (Día de Todos los Santos) como el domingo día 2 (Memoria de los fieles difuntos) sendas misas (ambas comenzarán a las 11.00 horas).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  2. 2

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  3. 3

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  4. 4 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  5. 5 Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey
  6. 6 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  7. 7

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  8. 8 Cierres en el comercio local de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  9. 9

    San Sebastián y el Tercio Viejo de Sicilia, una larga Historia
  10. 10

    «No estamos de acuerdo con matar a los animales sanos, es terrible»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un rosario «para recordar a nuestros difuntos» abrirá el viernes los actos religiosos del día de Todos los Santos