Ixa Rodríguez se medirá a la ucraniana Oksana Romanova en Olaizaga A punto. Los guantes nos faltaron a la presentación del festival del sábado en Olaizaga. / AITOR La pelea se disputará el sábado y se enmarca en un festival que incluye cinco combates amateurs de las categorías welter, semipesados y pesados AITOR ZABALA ELGOIBAR. Miércoles, 8 mayo 2019, 00:27

Los aficionados al boxeo tienen una cita obligada en Olaizaga este sábado, donde a partir de las 19.30 va a tener lugar un festival con cinco combates de la categoría amateur masculino y uno de la categoría profesional femenina con la soraluzetarra Ixa Rodríguez como principal reclamo.

El salón de plenos del Ayuntamiento de Elgoibar acogió ayer la presentación oficial del festival, en el transcurso de un encuentro en el que Ixa Rodríguez mostró cuáles eran sus expectativas antes de la cita de este sábado. La boxeadora de Soraluze tendrá como rival a la púgil ucraniana Oksana Romanova, una mujer que, si por algo destaca, es por su dilatada experiencia en el boxeo profesional femenino. Debutó en el año 2001 y ha disputado un total de 35 combates. «Es una luchadora muy dura», manifestó Josu Lopategi, preparador de Ixa Rodríguez. «Ha disputado dos campeonatos del mundo y un europeo. Le ha tocado medirse a las mejores pegadoras, y ha sabido aguantarles muy bien».

Ixa Rodríguez, que no debutó en el campo profesional hasta el año pasado, es consciente de la mayor experiencia de su rival, pero encara con confianza la pelea. Sus miras están puestas en hacerse con la victoria, pero sin perder de vista su gran objetivo: llegar a pelear por los títulos de campeona de España y de Europa de su categoría «Quiero ganar, pero también busco hacer un buen combate. Quiero poner en práctica lo que he estado entrenando para ir afinando la puesta a punto para mi gran objetivo de este año, que es pelear por el Campeonato de España. Más adelante -añadió la boxeadora soraluzetarra- me gustaría pelear por el título europeo y convertirme así en la primera boxeadora nacida en Gipuzkoa que se proclama campeona de España y campeona de Europa».

Dos horas de festival

El festival se abrirá con cinco combates de la categoría amateur, el primero de los cuales pondrá en liza al peso pesado eibartarra Mikel Cid (87 kilos) y a Dyron Arozarena. El segundo todavía estaba pendiente de cerrarse ayer, mientras que la tercera pelea tendrá como protagonistas a los boxeadores de la categoría welter (69 kilos) Ousana Hina, de Soraluze, y Johan Leandro Quintero, de Logroño. El festival continuará con una pelea de la categoría de semipesados (78 kilos) entre el boxeador y expelotari de Soraluze Julen Gallastegi y el bilbaíno Iñigo Medrano. Por último, dos púgiles del club MGZ Promotions de Bilbao, los welters (69 kilos) Brian Smith e Iban Lacarra, medirán sus fuerzas en un combate que servirá de preámbulo al que protagonizarán Ixa Rodríguez y Oksana Romanova inmediatamente después.

Los boxeadores de la categoría amateur disputarán sendos combates de tres asaltos con una duración de tres minutos cada uno, mientras que la pelea de Ixa Rodríguez y Oksana Romanova será a seis asaltos de una duración de dos minutos. Las entradas ya se han puesto a la venta y se pueden adquirir por anticipado al precio de 15 euros en el kiosco de la Magdalena, el polideportivo Olaizaga y el polideportivo de Soraluze. Los que prefieran hacerse con ella el mismo día las podrán comprar al precio de 20 euros en la taquilla que se va a habilitar con ese fin en Olaizaga el sábado a las 18.00.