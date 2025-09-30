El Rallysprint de Elgoibar vuelve a decidir el ganador del Campeonato de Euskadi

Jabi Leon elgoibar. Martes, 30 de septiembre 2025, 20:32

El pasado año el I Rallysprint de Elgoibar fue la última prueba del Campeonato de Euskadi de la modalidad y sirvió para que Aitzol Apalantza se hiciera con el título en juego.

Pues bien, este pasado sábado se disputó el II Rallysprint de Elgoibar, y aunque esta vez fue la penúltima prueba de la temporada (la última será el 11 de octubre en Intxorta) también sirvió para encumbrar a Gorka Idigoras como nuevo campeón de Euskadi de Rallysprint.

Con Nerea Campos como copiloto y a bordo de su Peugeot 208 Rally4, Gorka Idigoras concluyó su participación en el rallye que discurrió por la vieja carretera de Azkarate (entre Azkoitia y Elgoibar) en tercera posición.

Idigoras se clasificó por detrás de los vencedores, Aitor Saizar y Alazne Apalantza (Peugeot 207 S2000) y de los segundos clasificados, Aingeru Castro y Xabat Urresti (BMW M3 E46); pero ese tercer puesto le bastó para hacerse con el entorchado en juego.

No en vano, el otro piloto que afrontaba la carrera con opciones de hacerse con el título, el errezildarra Aitzol Apalantza, tuvo un accidente en el segundo de los tres tramos cronometrados y no pudo concluir la prueba.