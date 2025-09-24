El II Rallysprint de Elgoibar se disputará el sábado por la vieja carretera de Azkarate

Un participante en el rallysprint del pasado año durante uno de los descensos hacia Elgoibar.

Jabi Leon elgoibar. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:52

La sinuosa carretera que conecta las localidades de Elgoibar y Azkoitia a través del viejo puerto de Azkarate acogerá este próximo sábado la disputa del II Rallysprint de Elgoibar, que será clave de cara a determinar qué piloto se hará con la txapela del Campeonato de Euskadi de 2025 de la disciplina.

Organizada por el club Kastinparro Racing de la localidad vizcaína de Etxebarri, la prueba que se disputará este sábado por la vieja carretera de Azkarate será la penúltima del Campeonato Vasco de Rallysprint.

Al igual que el pasado año, la competición discurrirá sobre un recorrido de 8,65 kilómetros, con inicio desde el lado de Azkoitia (en las inmediaciones del cruce que lleva al caserío Olaran) y final en las proximidades del cruce que sirve para acceder al barrio elgoibartarra de Sallobente-Ermuaran.

En cualquier caso, los participantes deberán completar tres mangas cronometradas. La primera de ellas dará comienzo a las 14.00 horas; si bien la organización avisa de que la vieja carretera de Azkarate permanecerá cerrada al tráfico «entre las 13.00 y las 20.00 horas».

En total son 42 los equipos que se han inscrito para participar en el II Rallysprint de Elgoibar, pero a falta de dos pruebas para la conclusión del campeonato (la del sábado en Elgoibar y la del día 11 de octubre en Intxorta) solo dos de ellos tienen opciones de hacerse con el título en juego.

Son Gorka Idigoras (Peugeot 208 Ra4), que lidera la clasificación con 115 puntos, y el ganador del Campeonato de Euskadi del pasado año, el errezildarra Aitzol Apalantza (BMW M3), que suma 101 puntos y llega a la cita de Elgoibar en un buen momento tras haber ganado la anterior prueba, disputada en Aramaio.

En cuanto a la participación femenina, entre los 42 equipos solo habrá un vehículo pilotado por una mujer, Mónica Muñoz. Eso sí, en la prueba tomarán parte «unas doce mujeres ejerciendo el papel de copiloto», avanzan desde la organización.

Jaio, Alberdi, Antxustegi...

Aunque ya no luchan por los títulos en juego como hacían en sus años de plenitud, el II Rallysprint de Elgoibar ofrecerá a todas las personas aficionadas la posibilidad de ver correr a varios pilotos carismáticos que en su día tomaron parte en el Campeonato de España.

Es el caso de Gorka Antxustegi (Ford Scort MK), Iñaki Alberdi (Ford Scort MK) o Txus Jaio (BMW M3) que, sin lugar a dudas, volverán a dar muestra de su destreza al volante en la sinuosa carretera de Azkarate.