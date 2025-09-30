Elgoibar«El raid familiar ha sido un éxito y el año que viene lo repetiremos»
Repartidas en 20 equipos, un total de 65 personas participaron el domingo en el evento, que incluyó pruebas de la más diversa índole en numerosas calles y barrios del pueblo
Jabi Leon
elgoibar.
Martes, 30 de septiembre 2025, 20:32
Las calles, plazas y barrios que forman parte del término municipal de Elgoibar acogieron la mañana del pasado domingo el nuevo raid familiar de carácter popular y no competitivo organizado por la sociedad montañera Morkaiko en sustitición del Raid Debabarrena; una exigente competición deportiva que combina pruebas de aventura y orientación y que había celebrado ocho ediciones en los diferentes municipios de la comarca.
El buen tiempo se sumó al raid familiar (al ser de carácter popular y no competitivo no se tomaron tiempos entre los participantes) y el evento fue todo un éxito.
De hecho, la valoración realizada por el equipo organizador no puede ser mejor: «todo salió de maravilla y el año que viene volveremos a celebrar el raid familiar», avanza Jabi Guallar desde la sociedad montañera Morkaiko.
Pruebas para todos los gustos
El raid familiar que tuvo lugar el pasado domingo se puso en marcha a las 11.00 horas en Kalegoen plaza, donde los miembros de la organización dieron las explicaciones técnicas oportunas y repartieron unos mapas con unos puntos señalizados, a los que posteriormente tendrían que intentar llegar las 65 personas que se inscribieron repartidas en una veintena de equipos (de entre 2 y 5 miembros cada uno).
«Cada equipo pudo acudir a esos lugares por los caminos y en el orden que quiso y al llegar a los mismos tuvo que superar unas pruebas que daban puntos».
De hecho, se trataba de sumar el mayor número de puntos y estos se conseguían superando pruebas y juegos de la más diversa índole: «en Kalegoen plaza se habilitaron cuatro paneles de escalada con diferentes grados de dificultad; en la zona de Urazandi se dispuso de un rapel; en la ermita de San Roke se realizaron juegos de memoria y orientación; y en diferentes lugares del pueblo como Santa klara, Urazandi, Albitzuri, Sallobente-Ermuaran o Azkue se colocaron dferentes balizas a las que tuvieron que llegar los equipos».
Tras las explicaciones pertinentes, el raid familiar se puso en marcha a las 11.30 horas y la meta se cerró a las 14.00 horas. Durante ese tiempo, quienes consiguieron llegar a todos los puntos marcados en el mapa completaron unos 10 kilómetros con unos 225 metros de desnivel positivo.
Sin embargo, el domingo no se trataba de llegar a todos los puntos del mapa, sino de disfrutar con las distintas pruebas y de familiarizarse con lo que es un raid de aventuras y orientación. Los objetivos se cumplieron con creces y el raid familiar regresará en 2026 con nuevos juegos y retos.
