«El raid familiar ha sido un éxito y el año que viene lo repetiremos»

Jabi Leon elgoibar. Martes, 30 de septiembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

Las calles, plazas y barrios que forman parte del término municipal de Elgoibar acogieron la mañana del pasado domingo el nuevo raid familiar de carácter popular y no competitivo organizado por la sociedad montañera Morkaiko en sustitición del Raid Debabarrena; una exigente competición deportiva que combina pruebas de aventura y orientación y que había celebrado ocho ediciones en los diferentes municipios de la comarca.

El buen tiempo se sumó al raid familiar (al ser de carácter popular y no competitivo no se tomaron tiempos entre los participantes) y el evento fue todo un éxito.

De hecho, la valoración realizada por el equipo organizador no puede ser mejor: «todo salió de maravilla y el año que viene volveremos a celebrar el raid familiar», avanza Jabi Guallar desde la sociedad montañera Morkaiko.

Pruebas para todos los gustos

El raid familiar que tuvo lugar el pasado domingo se puso en marcha a las 11.00 horas en Kalegoen plaza, donde los miembros de la organización dieron las explicaciones técnicas oportunas y repartieron unos mapas con unos puntos señalizados, a los que posteriormente tendrían que intentar llegar las 65 personas que se inscribieron repartidas en una veintena de equipos (de entre 2 y 5 miembros cada uno).

«Cada equipo pudo acudir a esos lugares por los caminos y en el orden que quiso y al llegar a los mismos tuvo que superar unas pruebas que daban puntos».

De hecho, se trataba de sumar el mayor número de puntos y estos se conseguían superando pruebas y juegos de la más diversa índole: «en Kalegoen plaza se habilitaron cuatro paneles de escalada con diferentes grados de dificultad; en la zona de Urazandi se dispuso de un rapel; en la ermita de San Roke se realizaron juegos de memoria y orientación; y en diferentes lugares del pueblo como Santa klara, Urazandi, Albitzuri, Sallobente-Ermuaran o Azkue se colocaron dferentes balizas a las que tuvieron que llegar los equipos».

Tras las explicaciones pertinentes, el raid familiar se puso en marcha a las 11.30 horas y la meta se cerró a las 14.00 horas. Durante ese tiempo, quienes consiguieron llegar a todos los puntos marcados en el mapa completaron unos 10 kilómetros con unos 225 metros de desnivel positivo.

Sin embargo, el domingo no se trataba de llegar a todos los puntos del mapa, sino de disfrutar con las distintas pruebas y de familiarizarse con lo que es un raid de aventuras y orientación. Los objetivos se cumplieron con creces y el raid familiar regresará en 2026 con nuevos juegos y retos.